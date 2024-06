Grietas en Sumar por la financiación singular de Cataluña: Compromís y la Chunta amenazan con retirar su apoyo al Gobierno en el Congreso

La propuesta del PSOE de una financiación singular para Cataluña que propicie las bases necesarias para un Gobierno de Salvador Illa en Cataluña ha conllevado duras críticas de la oposición al Gobierno de coalición, pero no solo ahí: dos de los partidos que conforman la agrupación Sumar, Compromís y Chunta Aragonesista, han amenazado con dejar de apoyar al Ejecutivo si, en caso de aprobarse esa medida, no viniese acompañada de regímenes similares para la Comunidad Valenciana y Aragón.

Compromís se abre a crear una "crisis" en el Gobierno

La primera persona en alzar la voz ha sido Águeda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso. La diputada ha advertido este martes al PSOE de que no apoyará la financiación singular para Cataluña si no se aborda también la infrafinanciación valenciana y ha tildado la propuesta de "partidista" de cara a lograr la investidura de Illa como presidente de la Generalitat.

Tal y como recoge Europa Press, Micó ha denunciado que la propuesta del PSOE es "mentira" y que "no tiene ninguna virtualidad", debido a que en estos momentos no se da una mayoría parlamentaria para aprobar una reforma de la financiación.

En ese sentido, Micó ha sido contundente: la posición de Compromís es firme y si se pretende pactar solo la financiación de Cataluña ello podría provocar una "crisis" en el Gobierno dado que retirarán su apoyo al Ejecutivo.

Una línea roja para la Chunta

En paralelo, Jorge Pueyo, el diputado de Chunta Aragonesista, ha afirmado que la aprobación en solitario de una financiación singular para Cataluña será una "línea roja" para su formación y que, de hecho, marcaría "el límite a cualquier apoyo parlamentario".

Pueyo ha aseverado que la Chunta se planta para, aprovechando esta posible financiación singular para Cataluña, ostentar algún tipo de situación similar en su comunidad autónoma que se contempla desde la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón en 1996.

Por eso, Pueyo lo ha dejado claro: "Si Cataluña tiene una financiación singular y Aragón no, Chunta Aragonesista no podrá dar apoyo parlamentario. Y no nos vale que nos digan que es porque el Estatut lo tiene, porque el de Aragón también lo tiene. Por ello, cualquier nueva reforma del sistema de financiación que emprenda el Gobierno del Estado deberá tener en cuenta todas aquellas demandas y necesidades de Aragón".

Consecuencias para el Gobierno...y para Sumar

Compromís cuenta con dos diputados y la Chunta con uno, con lo que, de retirar su apoyo el Gobierno de coalición se encontraría con una complicada situación al ver reducidos sus votos en la Cámara Baja de 178 hasta los 175, lo que podría dificultar en extremo la aprobación de leyes.

De igual forma, los avisos de Compromís y Chunta suponen dos grietas más en el régimen interno de Sumar que vive semanas complicadas tras la debacle en las elecciones europeas y la decisión de Yolanda Díaz de dimitir como líder de la agrupación.

El Gobierno trata de calmar a todas las comunidades

Por parte del PSOE ha sido su portavoz en el Congreso, Patxi López, el que ha hecho un llamamiento a la calma y ha asegurado que "hay que hablar con todo el mundo" en un asunto, el de la financiación autonómica, que no se puede resolver en dos meses, en referencia al tiempo que resta para una posible investidura de un presidente de la Generalitat.

Según López, lo que hay que hacer es "atender la diversidad territorial" desde el "principio de igualdad" y eso pasa por garantizar el acceso de toda la ciudadanía a los servicios públicos y, por tanto, por dotar a cada comunidad de la financiación suficiente para que pueda sostener todas las competencias que ejercen, recoge Europa Press.

"Un sistema de financiación igual para todos sería injusto porque no se pueden tratar igual las cosas que son desiguales, no hablamos de privilegios sino de que cada comunidad pueda atender su singularidad intrínseca con recursos suficientes", ha resumido.

Errejón pide calma a sus aliados

Desde Sumar ha sido Íñigo Errejón, portavoz parlamentario, el que ha tratado de enfriar la situación generada en torno a un debate "inflamado" y de garantizar lo que cree es una mayoría parlamentaria "asegurada".

En la opinión de Errejón, lo que piden Compromís y la Chunta es algo justo y no implica necesariamente una negativa a la financiación singular de Cataluña, sino que se actualice el régimen de financiación de la Comunidad Valenciana y de Aragón.

Por todo ello, Errejón ha definido como "obvio" el panorama actual tras la propuesta del PSOE para Cataluña, ya que existen en todas las comunidades desequilibrios territoriales que hay que eliminar.