Sánchez ve "factible" una "financiación singular" para Cataluña, como pide ERC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que "el futuro de Cataluña dependerá de la relación entre PSC y ERC". Así lo ha señalado en La Vanguardia, que le dedica este domingo una amplia entrevista.

Sánchez asegura que "España está viviendo uno de sus mejores momentos", ya que la economía española "está en un crecimiento cercano al 2,5% del PIB y con unas tasas de desempleo que no habíamos visto en décadas". Igualmente ha destacado que "las previsiones de crecimiento no han hecho más que aumentar y en julio tendremos que revisarlas al alza", ya que España va a estar, a su juicio, "más cerca del 2,5% que del 2% previsto inicialmente", con un déficit público "por debajo del 3%".

"Los fundamentos de la economía española son muy sólidos, y eso redundará en los presupuestos", afirma Pedro Sánchez, que mantiene en cuanto a esos presupestos que "los haremos en septiembre" y no requerirán de un adelanto electoral.

En lo que se refiere a la oposición, que le asedia, Sánchez cree que hay "una máquina del fango bien engrasada" que integran "el PP, Vox y ahora Alvise Pérez", que propaga bulos y crea pseudomedios para ello.

Pedro Sánchez se ha referido al anunciado plan de recuperación democrática, que justifica aludiendo a que se trata de "transponer una nueva ley de Libertad de los Medios de Comunicación", ya que la obligación del Gobierno que lidera es "consolidar unos medios de comunicación plurales y diversos, con información veraz".

En este sentido, será en julio cuando el Gobierno de Sánchez presente ese plan, que conlleva "la modificación de la ley orgánica sobre el Derecho al Honor y la del Derecho a Rectificación". Quiere así "acabar con la inmunidad de algunos pseudomedios financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox".

Sobre la reforma de la judicatura, Sánchez piensa que es un "atropello institucional que ha durado 2.000 días", razón por la cual "si en junio no se soluciona, el Gobierno, y espero que el Parlamento, asumiremos nuestra responsabilidad". Además, ha anunciado que "vamos a incorporar una perspectiva de género porque tiene que haber más equilibrio".

"Financiación singular"

Preguntado sobre si cree que hay una "campaña de linchamiento del fiscal general del Estado", el presidente del Gobierno ha afirmado que "hay cosas inauditas". Además, Sánchez ha hablado sobre el juez Peinado, que lleva la causa de su mujer, Begoña Gómez, al cual habría cuestionado: "Yo no soy el primero ni desgraciadamente voy a ser el último que sufra denuncias falsas, basadas en bulos, como es el caso. Espero que el tiempo y el correcto funcionamiento de las instituciones ponga las cosas en su sitio. Ahora no soy un ingenuo. Sé perfectamente que hacen esto porque no quieren un gobierno de coalición progresista".

En cuanto a Cataluña, donde ERC reclama una financiación y está en una posición de fuerza para investir a Salvador Illa, Sánchez considera "factible" plantear una financiación singular, como apunto la ministra de Hacienda. Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña". Sánchez no es partidario de sacrificar la presidencia catalana de Illa por mantener el apoyo de Junts en el Congreso.

Cuestionado sobre si "mantiene la intención de hacerse una foto con Puigdemont", el presidente ha señalado que "con todos": "Con Puigdemont, Junqueras o Marta Rovira cuando venga" y considera que "es una buena noticia que el Parlament tenga una mayoría alternativa".