Félix Revuelta: "La mentalidad en España es trabajar poco y ganar mucho"

Félix Revuelta habla sin pelos en la lengua. El dueño de Naturhouse trastoca los usos de una clase empresarial poco dada a expresarse con claridad sobre la actualidad política y económica. En el caso del riojano, se disfruta además el desparpajo con que sorprende a los oídos más pacatos.

Con ocasión del lanzamiento de su biografía, El fracaso es el principio del éxito (Deusto), Revuelta ha visitado el Círculo Ecuestre para compartir algunas de las lecciones vitales aprendidas a lo largo de 77 años.

"Hoy en día la mitad de la sociedad española, como decía Antonio Banderas, quiere ser funcionario o político", se ha despachado ante la sonrisa cómplice del líder catalán del PP, Alejandro Fernández, sentado en primera fila. Tampoco ha escatimado elogios para el gigante americano, donde vivió varios años: "Aquí la mentalidad es trabajar poco y ganar mucho, mientras que en EEUU trabajan todo lo que pueden. Yo siempre he trabajado 16 horas y dormido ocho".

La ética del trabajo duro, según ha argumentado Revuelta, no vale nada sin equipos cohesionados. Un hombre puede hacerse a sí mismo --el fundador de Naturhouse llegó a Barcelona para enrolarse en la Guardia Civil, no terminó la carrera de económicas y acabó siendo uno de los introductores de la dietética en España--, pero siempre en compañía.

El empresario también ha desarrollado su regla de la ITV: "Debes tener la I de la imaginación, como la tuvo Amancio cuando revolucionó un sector maduro como el textil con Inditex. La T de trabajo y tenacidad. Si tienes un fracaso, insiste, insiste e insiste hasta que llegues al éxito, no aflojes. Y luego la V de valentía y vigilancia. Cuando creas una empresa te juegas el patrimonio. Si fracasas, te arruinas".

¿Y Cataluña?

Tratándose de Revuelta, el industrial ha aprovechado para pronunciarse a la manera machadiana sobre lo que pasa en la calle. El pie se lo ha brindado el presidente del Ecuestre, Enrique Lacalle, cuando le ha planteado si se había planteado regresar a Cataluña. Poco antes del referéndum de independencia de 2017, Naturhouse trasladó su sede social a Madrid.

"Cataluña me encanta y estoy dispuesto a volver mañana mismo. El problema es que debería darse un clima que no existe, empezando con no poner pegas con el idioma. Mis hijos hablan catalán, pero no lo puedes imponer porque las empresas perderán talento. Si un ejecutivo viene por seis años y luego se va, ¿por qué debería estudiar catalán?", se ha interrogado.

Tras insistir en que no se marchó en busca de una mejor fiscalidad --"si hubiera sido por eso me hubiera ido a Irlanda, donde tengo empresa"--, ha reprobado que "encima se amenace con multar a las empresas que se han ido... están creando un sistema de locos". La vuelta a Cataluña, por tanto, parece lejana.

Fútbol, política... y vino

Pese a su imagen de maverick, Revuelta se ha volcado en numerosas iniciativas de la sociedad civil. Desde reflotar la Unión Deportiva Logroñés hasta impulsar Sociedad Civil Catalana, pasado por varias acciones solidarias. "Muchas veces los empresarios no decimos lo que hacemos porque encima nos critican, pero es un deber del empresario devolver a la sociedad. Como decía Kennedy, preguntarte lo que puedes hacer tú por tu país en vez de lo que puede hacer tu país por ti. Y los que somos católicos, aún más", ha apostillado.

Ahora, como buen riojano, se recrea con la vid. Entre sus proyectos en ciernes está sacar un vino en homenaje a su esposa, Luysa Rodríguez, fallecida el año pasado. Aunque por el momento lo más inminente sea viajar a China para abrir nuevos mercados. "Bueno, lo dejamos que mañana cojo un vuelo", ha terminado Revuelta. El público quería más.