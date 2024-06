La Junta renueva mapa de concesiones de las líneas de autobuses que operan en Andalucía

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda iniciará la renovación del mapa concesional del transporte público regular de viajeros por carretera con la adjudicación de los trabajos de diagnóstico y análisis de todas las líneas de autobuses que operan en Andalucía. Más de dos millones se invertirán en este análisis, cuyas conclusiones permitirán elaborar un mapa de concesiones que "responda realmente a las necesidades de los usuarios".

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha incidido en el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno "en modernizar un servicio de transporte que necesitaba una profunda renovación" y que se ha ideado "pensando y contando en todo momento con el sector, que compartía con la Junta la necesidad de un cambio". Rocío Díaz ha recordado que "cuando llegamos al Gobierno andaluz nos encontramos que la gran mayoría de las concesiones estaban caducadas, algunas desde hace muchos años, por la falta de planificación de los anteriores gobiernos".

Servicio de transporte de calidad

Por ello, ha asegurado en una nota de prensa que estos contratos recién adjudicados "serán el punto de partida para contar con un servicio de transporte de calidad, que atienda tanto la concentración de viajes de las áreas metropolitanas como las necesidades de comunicación de las zonas rurales". La titular de Fomento ha precisado que se ha abordado ahora esta renovación porque "era necesario contar con datos reales de viajeros para así diseñar una oferta que esté a la altura".

"No ha sido hasta el año pasado que no se ha recuperado la normalidad en el transporte público, que fue de los servicios más afectados por la pandemia", ha dicho la consejera, que ha advertido que "no se podían hacer análisis con números que no se ajustaran a la realidad". La mayoría de las concesiones actuales se remontan al siglo pasado. Esta situación ha provocado ineficiencias derivadas de los nuevos desarrollos urbanísticos o puntos emergentes de demanda que mejorarán su atención. Otras líneas han ido perdiendo paulatinamente viajeros llegando a dificultar su viabilidad. Con estos condicionantes, la oferta requería de una revisión en profundidad.

Potenciar el transporte público

La Consejería de Fomento ha adjudicado, por tanto, los trabajos de planificación y diseño de un nuevo Sistema de Transporte Público que responda adecuadamente a las demandas actuales. El nuevo sistema fomentará y potenciará el uso prioritario del transporte público, facilitará la intermodalidad y contribuir a la articulación territorial de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta la movilidad en las zonas rurales.

En este último punto, se potenciará rutas de transporte a la demanda (previa reserva) como las que ha impulsado en los últimos años la Junta de Andalucía a través del programa Andalucía Rural Conectada. También se adaptará a las propuestas de los futuros planes de transporte, en los que se aboga por la creación de ejes de alta demanda o rapid transit y plataformas reservadas (carriles BUS-VAO).

El contrato abordará, en primer lugar, un diagnóstico de la situación actual, con una definición de todas las concesiones, así como un plan definido para su implantación. Así, se cotejarán múltiples estudios de campo que analizarán tanto las necesidades de los viajeros de los municipios, como los puntos de especial demanda (centros sanitarios, educativos o administrativos), que suelen ser punto de destino o salida de los viajeros. A partir de ese análisis, se definirán todas las concesiones de transporte público competencia de la Junta de Andalucía, así como un plan para su implantación.

En segundo lugar, se elaborarán los planes de explotación, así como la redacción de los pliegos que sirvan de base para licitar estas líneas. Por último, se desarrollará una estructura de servicios de transporte que cubra la demanda de cada ámbito territorial y que procure la ampliación de servicios a nuevas áreas.

Este contrato de renovación del mapa concesional se ha dividido en cuatro lotes. Dos de ellos son territoriales y abarcan las provincias de Andalucía Oriental (Almería, Granada, Jaén y Málaga), que se ha adjudicado a la UTE formada por Ayesa y Tool Alfa con una inversión de 609.293 euros, y Andalucía Occidental (Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla), que ha recaído en otra UTE integrada por CPS y MCRIT por 615.924 euros.

Estas mismas empresas han sido las adjudicatarias por un importe de 505.191 euros del tercer lote, que analizará los tráficos de las rutas interprovinciales competencia de la Junta de Andalucía. Por último, a la UTE Ingerop y TRN Taryet le ha correspondido un cuarto lote que tiene como principal cometido la coordinación de los trabajos desarrollados en los otros tres para presentar una oferta homogénea de servicios. Este último lote cuenta con un presupuesto de 308.550 euros. Tras su adjudicación, los trabajos comenzarán en verano, una vez que queden formalizados los contratos.