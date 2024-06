Por qué ha dimitido Yolanda Díaz

Sobre las 14:30 del mediodía saltó la voz de alarma con la convocatoria a la prensa de forma imprevista y urgente de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. No fue hasta pasadas las 15:15 cuando la ministra de Trabajo empezó su comparecencia. En ella ha hablado de las elecciones europeas celebradas este pasado domingo en las que Sumar no obtuvo los resultados esperados. Todo esto ha dinamitado el anuncio de su dimisión como líder de la formación política.

Su partido político, Sumar, no vivió el resultado esperado en los comicios europeos y solo sumó 808.000 votos, con tres escaños. Así, quedó por detrás de Ahora Repúblicas y solo superó en 9.000 votos al partido de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta. Mientras que Podemos consiguió más de medio millón de votos, con dos escaños.

Tras este mazazo electoral, Yolanda Díaz no acudió a la sede de Sumar para arropar a la candidata a las elecciones europeas, Estrella Galán. Ni tampoco se pronunció tras el recuento de las urnas. Antes de su intervención, hubo una reunión de la Ejecutiva de su partido por videoconferencia.

Los resultados inesperados de Sumar en las elecciones europeas

Tras esta, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha comparecido sin preguntas de periodistas. "Siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía lo ha percibido. Mucha gente me lo ha ido diciendo. Tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente, no los problemas de los partidos o de los políticos. Las últimas elecciones han servido de espejo, la ciudadanía no se equivoca cuando vota ni tampoco cuando no va a votar".

Estos resultados electorales dejaron muy tocada a Yolanda Díaz y otras formaciones como Más Madrid pidieron su cabeza, acusándola de tomar decisiones sin consultar: "Obviamente, los resultados de Sumar han sido muy malos y toca hacer una reflexión profunda a quienes han tomado decisiones estratégicas en esta campaña sin contar con las organizaciones territoriales, han perdido más de la mitad de los apoyos que obtuvieron hace menos de un año", decía Manuela Bergerot.

Izquierda Unida y Más Madrid pedían su dimisión

Izquierda Unida también pedía su dimisión ya que con este resultado el partido desaparecía de las instituciones europeas (esta organización siempre ha tenido, al menos, dos escaños en Bruselas desde su nacimiento), después de una tensa negociación en la que Sumar relegó al candidato de IU, Manu Pineda, al cuarto puesto de la candidatura.

Así que los partidos que integraban la candidatura de Sumar le han pedido que asumiera responsabilidades. Todo esto ha provocado que la vicepresidenta haya dejado todos sus cargos en el partido que ella fundó de cara a las elecciones generales de junio de 2023.

Cabe recordar que Yolanda Díaz mantendrá su cargo en el Gobierno como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.