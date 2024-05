Nace Àgora Jove, un foro para dar voz a los júnior de las relaciones laborales

Cataluña cuenta desde este jueves con una nueva asociación al servicio de los jóvenes profesionales. Àgora Jove nace para dar voz a los júnior del derecho laboral, ya sean abogados, graduados sociales o docentes, entre otros perfiles.

Su presidente, Arnau Boixaderas, explica que "estaremos especializados en asuntos de relaciones laborales a nivel juvenil". "Casi ninguna entidad está centrada en este ámbito", argumenta el consultor especializado en derecho laboral.

Por ello ve oportuna la creación de un paraguas que reúna a los especialistas que trabajan en áreas como la gestión de recursos humanos, la investigación académica u organismos públicos como la Seguridad Social. La iniciativa no exigirá cuota de entrada a los nuevos socios, aunque se pedirá a sus afiliados que tengan hasta 35 años de edad.

Àgora Jove se suma al boom de siglas que intentan canalizar las demandas y sensibilidades de las nuevas hornadas profesionales en Cataluña. Recientemente se ha constituido el Grupo Eulàlia, que aglutina a ocho instituciones históricas como el Ateneu Barcelonès y el Círculo del Liceo, así como la Intercolegial Joven, que quiere poner en común las necesidades de los canteranos de los gremios profesionales. Precisamente, Àgora Jove explorará en el futuro colaboraciones con la Intercolegial Joven.

Generación Z

La entidad que lidera Boixaderas centrará su actividad inicial en la celebración de varias mesas redondas como la que se llevará a cabo esta tarde en la sede del despacho Augusta Abogados.

El acto estará centrado en los problemas laborales de la generación Z y contará con la participación de Omar Molina, director del área laboral de Augusta; Gemma Blanc, abogada, y Javier Corral, director de talento en EAE Business School.

Más adelante, Boixaderas se plantea la organización de un "pequeño congreso" donde se pongan sobre la mesa los desafíos laborales que afronta la juventud. "Si no eres un especialista en este sector no sabes cuáles son tus derechos. Aunque haya algo más de conciencia, no existe ninguna información exhaustiva. Queremos realizar una función de lobi en favor de los jóvenes", resume.