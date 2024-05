UAGA suspende movilizaciones ante el giro en las negociaciones de las ayudas por la sequía

No habrá movilización agraria el próximo día 31 de mayo tal y como estaba inicialmente previsto. Al menos, de momento. La organización agraria UAGA ha anunciado que suspende esta convocatoria ante el giro dado en las negociaciones por las ayudas a los afectados por la sequía que, en Aragón, ha hecho especial mella en las provincias de Zaragoza y Teruel. Las primeras estimaciones apuntan a una pérdida de producción de cereal de invierno en 180.000 hectáreas.

Desde UAGA-COAG han valorado de forma positiva el cambio de rumbo mostrado por el Gobierno de Aragón en la reunión mantenida ayer entre el Departamento de Agricultura y las organizaciones agrarias para tratar el reparto de las ayudas de 6 millones de euros para los afectados.

La suspensión de esta movilización se debe en concreto a que, por primera vez, la administración autonómica ha aceptado la concesión de ayudas directas a los agricultores desde que UAGA lanzó la alerta por la sequía. La organización da así un "voto de confianza".

La organización agraria espera que el cambio de posicionamiento no responda a un anuncio vacío de contenido en el marco de la campaña electoral por las elecciones europeas. No obstante, UAGA también avisa de que si no se producen avances hacia la publicación de estas ayudas pasadas unas semanas, se saldrá a la calle para manifestarse "con más fuerza que nunca".

Reparto de unas ayudas escasas

UAGA también ha explicado que la cantidad de 6 millones de euros previsto en ayudas por la sequía es una cantidad "totalmente insuficiente" para mitigar los efectos en las explotaciones más afectadas, estimando que serían necesarios otros 8 millones más como mínimo para paliar la situación.

La organización tiene claro además cómo deben repartirse estas ayudas. Su petición es que lleguen a quién más lo necesita y sean "ayudas quirúrgicas". En esta línea, van a defender en la mesa de trabajo que se priorice a las explotaciones más vulnerables y a los profesionales cuyos ingresos dependen exclusivamente de la actividad agraria.

Además, abogan por aplicar una modulación con un tope de hectáreas subvencionables, ya que se ha rescatar a las personas y no a la superficie. Los jóvenes igualmente deben tenerse en cuenta.

Esta propuesta figura en le primer punto de la tabla reivindicativa consensuada entre las cuatro organizaciones agrarias de Aragón (Araga, Asaja, UAGA y UPA) y que fue presentada el pasado 5 de febrero.

En las próximas reuniones pedirán a su vez que se tenga en cuenta a otros sectores afectados, puesto que la previsión del Departamento de Agricultura es de activar 5 millones de euros para el cereal de secano y un 1 millón para las explotaciones ganaderas extensivas.

Esta distribución dejaría fuera a los cultivos leñosos en secano, como almendros y viñedo, que igualmente tienen problemas de desarrollo en el cultivo, lo que conllevará reducción de la producción e, incluso, en algunos casos la muerte del árbol.

Otra de las propuestas contempla instar al Gobierno de Aragón a que gestione ante el Ministerio de Agricultura que las ayudas directas no computen en el régimen de mínimis en el que se establece que la cantidad máxima por ayudas mínimis es de 20.000 euros en un período de 3 años.