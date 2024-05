Las organizaciones agrarias piden ayudas directas para hacer frente a la sequía

Ayudas directas. Es lo que piden las organizaciones agrarias UPA y UAGA en Aragón ante los daños causados por la sequía en la comunidad aragonesa y la difícil situación de la agricultura familiar con los altos costes de producción que vienen soportando desde hace años y los bajos precios del cereal, que justo ahora en esta campaña parecían remontar, pero que no permitirán la recuperación de los productores ante los daños causados en el campo por la sequía, especialmente en las provincias de Zaragoza y Teruel. En esta última se alcanzarán mínimos históricos.

Desde el Gobierno de Aragón, el consejero de Agricultura anunció una partida de 6 millones de euros para hacer frente a la sequía, pero que no será en ayudas directas, aunque no se ha concretado la fórmula para repartir estos fondos.

Y esto no convence a las organizaciones agrarias. Desde UPA y UAGA Aragón valoran de forma positiva este anuncio, pero inciden en la necesidad de las ayudas directas como la medida más adecuada para que los productores puedan superar la situación actual, según han explicado en una rueda de prensa en Poyo del Cid, en Teruel.

Ambas organizaciones tenían previsto realizar movilizaciones el próximo día 31 de mayo, pero se va a esperar a la reunión con todas las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias que tendrá lugar en los próximos días para conocer cómo se articularán los 6 millones de euros.

No obstante, ambas organizaciones coinciden en señalar que, si no se atienden sus necesidades, se seguirá adelante con la movilización en la sede del Gobierno de Aragón para recordar a su presidente, Jorge Azcón, las palabras durante la pasada campaña electoral, comprometiéndose a conceder ayudas directas a agricultores y ganaderos afectados por la sequía, pero que siguen sin llegar.

Desde UPA Aragón rechazan que se concedan como créditos porque "muchas explotaciones no pueden cumplir los requisitos de solvencia que actualmente les está solicitando SAECA. De hecho los datos reales difieren en mucho de los presentados por la consejería, apenas han sido aprobados unos 1400 créditos", ha puntualizado Vanessa Polo, responsable de UPA Aragón en la Provincia de Teruel.

Polo también ha explicado que, además, al contemplarse como ayudas de mínimos, nos hemos encontrado con muchos supuestos en lo que no les corresponde la ayuda y con otros, que aunque les corresponde, la cuantía es muy inferior a la solicitada inicialmente".

Además, las organizaciones agrarias también consideran que la partida de 6 millones puede no ser suficiente por lo que abogan por una ampliación presupuestaria que "debe plasmarse en ayudas directas a los afectados y no seguir la línea de las anteriores, que ya se ha demostrado no sirven para hacer frente a la situación tan crítica a la que se enfrentan las explotaciones familiares.

Pagos pendientes de la PAC

Además de los problemas de la sequía, los agricultores también se enfrentan al retraso en los pagos de la PAC de 2023, ya que hay todavía productores que no han recibido las cantidades correspondientes.

Es el caso de los jóvenes, que no han percibido los derechos de la reserva nacional. En esta línea, la organización agraria UPA recuerda que las explotaciones necesitan liquidez. "Ya se están viendo muchos casos de agricultores que tienen que vender sus explotaciones para no caer en la ruina".