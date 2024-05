¿Cuánto dura el concierto de Taylor Swift? Hora de inicio y fin en Madrid

El concierto de Taylor Swift en su gira The Eras Tour es un evento monumental que ha capturado la atención de fanáticos y críticos por igual. Con una duración aproximada de tres horas, esta experiencia musical lleva a los asistentes en un viaje a través de las diferentes eras de la carrera de Swift, destacando su evolución artística y personal desde su debut en 2006 hasta sus trabajos más recientes.

El telonero de Taylor Swift en el Bernabéu los días 29 y 30 de mayo será el grupo Paramore, arrancando su actuación a las 18:45 horas, con una duración de unos 45 minutos aproximádamente. Si no hay imprevistos, la cantante estrella se subirá al escenario sobre las 20:00h.

La duración de tres horas no es solo un número; es un testimonio del repertorio de Taylor Swift y su capacidad para mantener al público cautivado durante toda la velada. Durante este tiempo, Swift interpreta alrededor de 44 canciones, que abarcan todos sus álbumes de estudio. Este formato permite a los fanáticos revivir momentos emblemáticos de cada era de su carrera, desde sus inicios en el country con "Tim McGraw" y "Teardrops on My Guitar", pasando por sus experimentos pop con "1989", hasta sus introspectivos trabajos en "folklore" y "evermore".

La estructura del concierto está meticulosamente diseñada para mantener un flujo narrativo que se entrelaza con la música. Cada era tiene su propio set escénico, vestuario y coreografía, creando una experiencia inmersiva que va más allá de la simple interpretación de canciones. Esto significa que cada segmento del concierto está cuidadosamente planificado para ofrecer una representación fiel de la estética y el sentimiento de esa fase específica de su carrera.