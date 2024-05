La Justicia da la razón a la Superliga: la UEFA y la FIFA han abusado de posición de dominio

La Justicia da la razón a la Superliga y acusa a la FIFA y la UEFA de haber abusado de su posición de dominio. En una sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, la magistrada titular del mismo ha ordenado a las dos organizaciones "cesar en sus conductas anticompetitivas". La magistrada titular ha estimado parcialmente la demanda presentada por la European Super League Company declarando que ambas están impidiendo la libre competencia en el mercado.

Según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el fallo se ordena también a la FIFA y a la UEFA a que cesen en las conductas anticompetitivas sancionadas y se les prohíba su reiteración futura, además de condenarles a retirar inmediatamente todos los efectos de las actuaciones irregulares "que se hayan producido antes o durante la duración de este procedimiento, que comenzó el 18 de abril de 2021 cuando ESLC anunció la puesta en marcha de un proyecto de nueva competición de fútbol profesional, llamado Superliga, y ejercitó acciones en materia de defensa de la competencia ante la respuesta de las citadas instituciones". La jueza había planteado se pronuncia así en la misma línea que ya hizo el tribunal europeo al que había planteado una cuestión prejudicial.

Contra todo pronóstico, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), señaló ya en diciembre que existe un "abuso de poder" por parte de la UEFA y la FIFA, destacando que ambas organizaciones no tienen la capacidad de sancionar a los clubes. El auto del TJUE dejó claro ya que "las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de competiciones de fútbol entre clubes van en contra del derecho europeo".

Tanto la UEFA como LaLiga habían defendido en el juzgado que la empresa que se creó para impulsar esta competición, European Super League Company, no tiene actividad económica desde que fue constituida en marzo de 2021, por lo que "no hay proyecto". LaLiga señaló, en concreto, que esta compañía tiene la hoja registral cerrada, porque no han presentado las cuentas anuales en los últimos años. "No tiene actividad, ni patrimonio", afirmó la competición presidida por Javier Tebas.

Aunque la UEFA no negó durante el juicio el abuso de poder, sí que reafirmó que "es indudable que se ha abandonado el proyecto, pues no hay legitimización activa ni un objeto social", unos hechos que ya se desestimaron en la audiencia previa. Otro de los puntos de apoyo de los dos demandados era la defensa de los valores del deporte europeo. El abogado de la UEFA puso el foco en los principios de mérito deportivo y solidaridad, al igual que LaLiga, como uno de los fundamentos sobre los que se sustenta el fútbol europeo, defendiendo que la SuperLiga no cumpliría con estos principios.

La SuperLiga apunta, en cambio, que el proyecto "está llegando a la meta de un mercado libre" y ha anunciado medidas legales contra Tebas. La competición, impulsada por el Real Madrid y el FC Barcelona, acusa al máximo dirigente de LaLiga de "vulneración de la Ley de competencia desleal, por ataque a sus proyectos empresariales y a sus directivos".