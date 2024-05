La drástica medida para cruzar los pasos de cebra que se han inventado en un municipio español: "ladrillo en mano y listo"

"Hazte ver, coge un ladrillo", llega a Valdebebas. El sistema para cruzar pasos de cebra de manera segura con un ladrillo en la mano y hacer que los coches frenen ha llegado al madrileño barrio de Valdebebas. Aunque, tal y como comenta en su cuenta de 'X' el usuario @MadridDecadente, en España la broma ha ido un paso más allá al dejar junto al cartel ladrillos de verdad.

…aunque en nuestro caso, el ladrillo parece de verdad y no de plástico ?? pic.twitter.com/UJP7DNoJ54 — MADRID DECADENTE (@MadridDecadente) May 21, 2024

El sistema, tal y como reza el cartel que puede verse junto al paso de cebra es sencillo: coger un ladrillo, mirar, cruzar ladrillo en mano y listo. Esta es la solución propuesta por algún vecino de Valdebebas cansado de la velocidad de los vehículos en el barrio, el escaso respeto por el peatón o la falta de semaforización de las calles.

Otro usuario de la red de Elon Musk, @HilosValdebebas, apunta a que la idea de la campaña podría ser de Provoka, un restaurante del barrio donde son "expertos en hacer publicidad, distinta...". Aunque para conocer el origen de la idea hay que irse a Canadá unas semanas atrás, donde surgió esta iniciativa aunque usando ladrillos de goma espuma.

"Be seen, grab a brick"

"Be seen, grab a brick", fue una campaña de Vision Zero Vancouver ideada para el Día de los Inocentes en Canadá que tenía como objetivo poner de manifiesto la falta de seguridad peatonal en Granville Island, Vancouver, una zona muy concurrida donde la empresa dejó junto a un paso de peatones ladrillos de espuma roja. El objetivo de estos ladrillo era que los peatones pudieran agitarlos para llamar la atención de los conductores y así cruzar de manera segura.

Mihai Cirstea, de Vision Zero Vancouver, explicó que, aunque se trataba de una broma, la acción escondía un mensaje muy serio, la necesidad de empoderar al peatón y promover la seguridad de los viandantes. "Se busca mejorar la seguridad peatonal en la zona, especialmente en Anderson Street, con medidas como pasos de peatones elevados y mejor señalización", apuntó a los medios.