La UCO involucra al presidente de Adif en el amaño de un contrato con Koldo García

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que vincula a Ángel Contreras, actual presidente de Adif, en un presunto amaño de obra pública con Koldo García, exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, poco antes de su detención. En el informe, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso este periódico, se detalla como Koldo habría tratado de ejercer su influencia para la adjudicación del contrato.

La Guardia Civil intervino una serie de conversaciones del exasesor de Ábalos con el administrador de la sociedad Obras Públicas y Regadíos, Daniel Fernández Menéndez, que le habría pedido que ejerciera su influencia para lograr la adjudicación del contrato a dedo, tras haber logrado ya previamente otra adjudicación. En la conversación, del pasado 16 de febrero, Fernández avisó a Koldo de que en una obra de la línea ferroviaria entre Monforte y Lugo, "hay un deslizamiento y se va a declarar una emergencia de bastante importe, más de 1,5 millones de euros".

Según le dice Fernández, y siempre según la conversación intervenida por la UCO, "hay que tener cuidado pues podría colarse los del mantenimiento que son Copase Cosvensa (…) Ángel (en referencia al presidente de Adif) sabe que nos ha quitado 600.000 euros en esa obra y debe ayudarnos, pero ya sabes". Koldo García, que había recibido ya varios avisos de que podía estar siendo investigado, emplazó a su interlocutor a hablar a través de whatsap por otro teléfono móvil.

El nuevo contrato estaría vinculado al anterior. Koldo García habría quedado en reunirse con el hermano del empresario, Antonio Fernández, el 21 de febrero de 2024, el mismo día que tendría también agendado un encuentro con Ángel Contreras, el presidente de Adif, y que además fue detenido. No obstante, Koldo le habría propuesto reunirse antes, el 16 de febrero de 2024, mediante un mensaje en el que se lee: "Muy buenas marqués, yo ando en Madrid se que será difícil verte pero si puedes dime ó comer o cenar o sin no 5 minutos. Pero si no es posible dime un día de la semana; que viene si puedes". El actual presidente de Adif fue nombrado por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado mes de diciembre. Puente llevó a cabo una auditoria interna en su Ministerio para depurar responsabilidades.

El 'caso Koldo' amenaza con hacer saltar por los aires las principales estructuras del Estado, acechando ya a cuatro ministerios -Transportes, Sanidad, Interior y Política Territorial-; a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; al menos, a dos empresas públicas -Adif y Puertos del Estado- e incluso al mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avaló el rescate a Air Europa mientras su mujer, Begoña Gómez, recibió patrocinios de la aerolínea. Y eso después, además de que la aerolínea, según la Guardia Civil, pagara comisiones a la trama a cambio de traer las mascarillas por vía aérea desde China.