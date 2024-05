CCOO y UGT salen a la calle por la siniestralidad laboral: Aragón suma 13 muertes en el trabajo

UGT y CCOO se han vuelto a concentrar este miércoles en Zaragoza en repulsa por los dos últimos fallecidos en accidente laboral esta semana --un trabajador portugués de una subcontrata de una empresa en Cuarte de Huerva, que perdió la vida este martes tras sufrir un atrapamiento, y el conductor de un camión navarro que transportaba alfalfa, que murió en un siniestro vial en la pedanía ejeana de Valareña-- y han exigido visitas conjuntas de patronal y sindicatos a empresas "pequeñas y muy pequeñas" en las que no hay representación sindical para proponer medidas para combatir la siniestralidad.

El responsable de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, después de trasladar las condolencias a familiares, amigos y compañeros de las víctimas, ha insistido en que "nuevamente han fallado las medidas de seguridad" ya que "el atrapamiento no debería haber sucedido si se hubieran tomado las medidas adecuadas".

Además, ha destacado que, de nuevo, se trata de una persona joven, trabajador de una subcontrata y de origen extranjero, con lo que en este caso coinciden aquellos sectores en los que se produce más siniestralidad laboral mortal.

Sobre el accidente del transportista, ha señalado que "está claro" que la siniestralidad que sufren los conductores profesionales es "mucho más elevada" que la del resto por "la fatiga" o "el estrés", que generan problemas en la carretera debido a la "pérdida de atención", el cansancio o las "largas jornadas".

Focalizar en las empresas "pequeñas y muy pequeñas"

En todo caso, Clarimón ha reiterado que hay que poner el foco en las "pequeñas y muy pequeñas empresas", que es "donde más siniestralidad hay", así como en sectores como el transporte, el primario, la industria y la construcción.

"Vamos a ver si conseguimos un plan de visitas conjuntas, la patronal y los sindicatos, a esas empresas pequeñas y muy pequeñas donde no hay representación sindical, donde no hay delegado de trabajo, donde no hay técnico de prevención, para hacer que cumplan la ley de prevención", ha explicado el dirigente sindical, quien ha recordado que dicha norma data de 1995, pero "en esos sectores parece que no ha entrado" porque "no se está cumpliendo".

Dicho plan de visitas, ha continuado, que ya existe en comunidades autónomas como Asturias, La Rioja o Navarra, así como en otros países europeos, se debe concretar con la patronal y lo tiene que apoyar el Gobierno.

En todo caso, Clarimón ha reconocido que el último accidente se ha producido en una empresa, que no es una microempresas y ha considerado que si las cintas transportadoras "hubieran estado adecuadamente carenadas", la zona "adecuadamente protegida" y la víctima "adecuadamente informada", no se habría producido el atrapamiento y "ese hombre habría vuelto a su casa a comer con su gente y no habría perdido la vida en el trabajo". "Al trabajo vamos a ganarnos la vida; no a perder ni la vida ni la salud", ha reiterado.

En este caso, ha sostenido que "ha fallado la coordinación de actividades empresariales" ya que el fallecido trabajaba en una subcontrata y, en la planta de la compañía en Cuarte de Huerva, están trabajando "15 empresas" construyendo una ampliación de las instalaciones actuales. Con lo cual, "falla la coordinación de actividades preventivas, de la cual es responsable la empresa principal".

Con respecto a la contabilización de las víctimas, el representante de CCOO ha subrayado que, aunque estadísticamente no contabilizarán en Aragón, sino en Navarra y en el lugar donde tenga su sede la subcontrata de la empresa, los sindicatos tienen claro que "las medidas de seguridad han fallado aquí y el accidente ha tenido lugar aquí". Por tanto, para ellos son 13 las personas que han perdido la vida en accidente laboral este 2024.

El problema de la subcontratación

"La subcontratación es uno de los focos de siniestralidad en nuestro territorio y, evidentemente, entendemos que puede haber habido un fallo en la coordinación de actividades", ha apuntado el secretario de Política Industrial y Sindical de UGT Aragón, José de las Morenas, quien ha recalcado la importancia de la coordinación de actividades para evitar estos accidentes y que el "responsable principal es la empresa principal".

Por otra parte, de las Morenas ha indicado que este mismo miércoles les han enviado las estadísticas del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), que recoge ocho muertes en accidente laboral hasta el mes de abril, una cifra que ha considerado "insostenible" e "inasumible" para la sociedad.

"Este es un problema de todos, pero hay responsables y responsabilidades", ha apuntado el representante de UGT, quien ha señalado a los empresarios, que son los que tienen "el deber 'in vigilando'".

A su juicio, con el cumplimiento de la normativa de prevención sería suficiente para evitar los 13 muertos en lo que va de año en Aragón.

Del mismo modo, ha apostado por tomar medidas preventivas también en los turnos y el tiempo de trabajo, en las prisas o en el estrés, que inciden en el estado psicosocial de los trabajadores, que "puede condicionar muchas situaciones".

Enfermedades profesionales

Ha ahondado también en que las infraestructuras y las carreteras "tienen que estar en una condición adecuada" para evitar accidentes y en la necesidad de abordar las enfermedades profesionales.

Así, José de las Morenas ha defendido la necesidad de poner en marcha ya la red centinela de médicos de atención primaria para que detecten las enfermedades que puedan tener un origen laboral para que no se deriven de forma sistemática al sistema público de salud. "Insistimos en que las mutuas asuman su papel y en llegar a esas pequeñas y medianas empresas", ha remarcado.

Por último, ha opinado que el contexto del diálogo social "es bueno" y, en consecuencia, se debe aprovechar esta coyuntura para arrancar una compromiso con el Gobierno autonómico y con los empresarios para llegar a estas empresas más pequeñas que no tienen representación sindical con el objetivo de velar por la vida de los trabajadores.

Por otro lado, el dirigente de UGT ha lamentado que se actúe 'a posteriori' y no de forma preventiva y ha incidido en el papel de la Fiscalía a la hora de perseguir los casos en los que se deba aplicar el Código Penal. "No queremos que nadie vaya al banquillo, pero de lo que estoy seguro es que no quiero que ningún trabajador vaya al cementerio", ha remachado.