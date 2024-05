AEGA movilizará en junio a los agricultores españoles y franceses

La Asociación Aragón es Ganadería y Agricultura (AEGA) ha anunciado una movilización conjunta entre varias plataformas agrarias del país y el Movimiento Independiente Francés, que se concentrarán con sus tractores en los pasos fronterizos de Irún, Somport y La Junquera para el próximo 3 de junio, en la que reclamarán a los gobiernos español y galo y a la Comisión Europea la eliminación de los impuestos a la energía y una mayor seguridad alimentaria para los productos importados desde fuera de la UE.

También reivindicarán la regulación de estos productos mediante cláusulas espejo, mejorar las normativas sobre cadena alimentaria y aplicar una ley europea de preferencia de los productos locales, ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación el portavoz de AEGA en Huesca, Albert Vicente, tras una reunión en la Delegación del Gobierno en Aragón para comunicar estas movilizaciones.

Vicente ha calificado la reunión de "muy agradable" y ha adelantado que habrá otro encuentro el 11 de junio, después de las elecciones europeas, para abordar un "encauzamiento más pacífico" de las sanciones a profesionales del campo durante las 'tractoradas' de los últimos meses, que ascienden a unos 150.000 euros en Aragón y ven "desmesuradas".

Vuelven a salir a la calle porque el sector está en un momento crítico

En este sentido, ha apuntado que algunas de ellas pueden estar "mal redactadas", pero que la vía más rápida es que la Delegación del Gobierno interceda "de forma generalizada" para anular la mayoría de ellas ya que no han roto "nada", ni han ocasionado "ningún accidente de tráfico" ni "dificultado el traslado de las personas", por ejemplo, cuando ha habido vacaciones, "siempre garantizando la seguridad de todos".

"Inmovilidad" de Francia, España y Europa

En cuanto a las movilizaciones del 3 de junio, ha indicado que el objetivo es mostrar "unidad" ante la "inmovilidad" de los gobiernos autonómicos, estatales y europeos desde el inicio de las protestas, así como su "falta de compromiso", "implicación" y "medidas concretas".

Las entidades convocantes son Ataca --Treviño y Álava--, Asociación AEGA --Aragón)--, Revolta Pagesa --Cataluña--, Bagea --Guipúzcoa--, Sepricas --Castellón--, Magin --Soria--, Semilla y Belarra, Plataforma 6F Navarra, AGU Burgos, Aguridu --Burgos--, Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres --Zamora--, ALIV --Comunidad Valenciana--, Decaleón --León--, Sepriman y Agrygal --Castilla y León--, Adecgu --Guadalajara--, Adeccu --Cuenca-- y el Movimiento Independiente Francés.

"El sector está muy perjudicado. Estamos en una situación muy crítica y creemos que debemos seguir presionando para ser escuchados", ha remarcado Albert Vicente.

Por su parte, el portavoz de AEGA en Teruel, Paco Latorre, ha expresado que le gustaría movilizar "al mayor número de gente" ya que son "muchas asociaciones" las que respaldan la convocatoria del 3 de junio y no ha descartado que se mantengan durante el verano porque "no se acaba ni se empieza a solucionar nada" y los problemas se agravan, principalmente por la sequía.

Prioridad al producto europeo y menos costes

Lo fundamental, en sus palabras, sería ir dando pasos, por ejemplo, con las cláusulas espejo, con dar prioridad a los productos europeos, poner aranceles y controlar lo que viene de fuera de la UE, que está "arruinando" el sector primario en Europa.

Del mismo modo, Latorre ha apostado por rebajar los impuestos a los hidrocarburos, por que los fertilizantes tengan unos precios "más razonables" y por ayudas directas a las zonas más afectadas por la sequía.

Reconocen que no hay muchas alternativas a las ayudas directas ante la sequía tan grave

Unas ayudas directas, ha continuado, que este año serían más fáciles de aplicar al estar la sequía "mucho más concentrada" en menos comarcas y provincias que en 2023, cuando fue "generalizada y prácticamente en toda España".

"Bien sea el Gobierno de Aragón o el Gobierno de España, nos tienen que ayudar si no es de una forma, de otra, porque si no, no vamos a poder realizar la siembra siguiente", ha advertido.

Reclamaciones al Gobierno de Aragón

El portavoz de AEGA ha señalado también que, a pesar de que este martes no estuvieron presentes en la reunión de la Mesa de la Sequía con el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, han sido convocados el próximo lunes.

"Si no saben muy bien por dónde ir, nosotros les vamos a dar las ideas de por dónde, cuáles serían las acciones que tendrían que tomar para intentar solucionar esos problemas que tenemos ahora mismo", ha agregado.

A este respecto, ha reiterado que "no hay muchas alternativas" a las ayudas directas para sequías "tan graves" como la actual. "Lo que necesitamos, al fin y al cabo, es dinero", ha recordado.

De forma adicional, Latorre ha apuntado que se pueden "flexibilizar" cuestiones como que se puedan pastar las parcelas que no se van a cosechar, ayudas a la ganadería o bajar las cargas ganaderas para que no tengan que tener tantos animales, pero que ello no debería ser sólo con carácter "puntual" de un año, porque en ese caso "no solucionan nada".

Así pues, esas medidas deberían ser de cara a todo el periodo PAC actual. "Son muchas las posibilidades que hay, pero tienen que tener voluntad por su parte", ha concluido.