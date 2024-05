Acuerdo para la subida salarial de hasta un 4,5% para los docentes en Aragón

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha llegado este viernes a un acuerdo en la mesa sectorial para una mejora de las retribuciones de los docentes a partir del año 2025 y hasta 2027, acuerdo al que se ha llegado tras la propuesta por parte de la administración de notables mejoras salariales, que con carácter previo han sido validadas por el Departamento de Hacienda.

Por parte de la Administración se ha puesto sobre la mesa las dificultades que tenía el Gobierno de Aragón para cumplir con el pacto firmado por el anterior Ejecutivo en noviembre de 2022 y que se publicó el 9 de junio de 2023.

Durante las anteriores reuniones entre sindicatos y representantes del departamento, que comenzaron el 2 de marzo del presente ejercicio, quedó claro que dicho pacto no fue refrendado por el Consejo de Gobierno, no tenía la fiscalización adecuada por parte de la Dirección General de Presupuestos, y fundamenta parte de las condiciones en normativa derogada de imposible aplicación.

Zona media de la tabla salarial autonómica

Con el acuerdo de hoy se incrementará el salario de los docentes en un 4,5%, que se aplicará a partir del año 2026 en un incremento que se concretará en los próximos días con las organizaciones firmantes del acuerdo.

Un aumento de las retribuciones que supondrá que los docentes de Aragón dejen de ser los peor pagados a nivel nacional, situándose en la zona media de la tabla de retribuciones.

Además, mejorarán condiciones laborales, como son las 18 horas a partir del curso 24/25 de docencia directa de los docentes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, y las 23 horas de docencia directa, incluidos los recreos, en los maestros de Educación Infantil y Primaria, a partir del curso 26/27.

En el mismo sentido, la administración se ha comprometido a mantener la reducción horaria para mayores de 55 años. El incremento retributivo de los equipos directivos en un 7% y el pago de las tutorías para Primaria en el curso 24/25 por una cuantía de 600 euros que se fijará en el marco de la comisión de seguimiento. A partir del curso 26/27 se retribuirán de igual forma en Secundaria y Bachillerato.

De esta manera, las condiciones laborales de los docentes mejorarán, ratificando el compromiso del Ejecutivo con el incremento retributivo y la recuperación del poder adquisitivo.

Desde el Gobierno de Aragón se quiere agradecer la disponibilidad que han mostrado las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo -CSIF, UGT y CCOO- para solucionar un problema, tanto presupuestario como de provisión de puestos de trabajo, que se había creado con el acuerdo firmado en 2022.

Por parte de la administración se espera que las organizaciones no firmantes en estos momentos -CGT y STEA- puedan ratificar un acuerdo tan favorable para el profesorado y se sumen a su firma en los próximos días.

Aún quedan medidas

Tras alcanzarse este acuerdo algunos de los sindicatos han realizado su valoración. Desde CCOO Aragón han señalado que se ha logrado recuperar derechos perdidos como las 18 horas en secundaria, aunque durante el curso que viene han pedido margen de revisión de los cupos de forma que los docentes con docencia directa con el alumnado por debajo de las 16 horas, que mantendrán las 19 horas lectivas en su horario.

Para la organización sindical quedan muchos aspectos de mejora sobre los que indican que se seguirán reivindicando en las siguientes mesas de negociación, aunque matizan que "se ha salvado parte de lo que ya se acordó con el anterior Gobierno".

Las reacciones también han llegado desde CGT, el segundo sindicato de la enseñanza pública aragonesa. Esta organización ha puesto en valor que se vaya a cumplir con la exigencia de que el curso que viene el horario lectivo sea de 18 horas para la mayoría del profesorado de secundaria.

No obstante, su asamblea decidirá si se suman o no a este acuerdo, ya que hay otras reivindicaciones que no se han recogido. En este sentido, José Luís Ruiz, portavoz de CGT Enseñanza, ha explicado que "el acuerdo no es el que quería CGT, pero respeta algunas líneas rojas que la asamblea del sindicato se había marcado, la negociación se ha complicado mucho por el empeño de la administración en vincular el horario lectivo a las retribuciones económicas, algo a lo que desde el principio nos opusimos".

Ruiz ha añadido que "en CGT estamos convencidas de la necesidad de la reducción del horario lectivo del profesorado, las 18-23 son prioritarias, consideramos que son esenciales para atender al alumnado como éste merece, para que haya más profesorado en los centros educativos públicos, para mejorar la coordinación entre los y las diferentes profesionales, para innovar, para atender mejor a la creciente diversidad que tenemos, para preparar con más tiempo las sesiones".

En este sentido, ha concluido en "estamos satisfechas con este acuerdo, aunque evidentemente no cumple con todas nuestras reivindicaciones, las cuales seguiremos peleando, empezando por alcanzar unas ratios más bajas".