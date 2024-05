Aumenta la tensión en la crisis de Cercanías Madrid: un alto cargo de Ayuso llama "cabrones" a Puente y varios ministros

"No son los trenes, sois vosotros cabrones". Este es el mensaje que ha publicado en sus redes sociales el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, José Manuel Zafra, y que ha elevado aún más el enfrentamiento que existe desde hace días entre el Ejecutivo regional y el Gobierno de Pedro Sánchez por las incidencias ocurridas esta semana en los trenes de Cercanías.

En concreto, Zafra publicó un mensaje en X, antiguo Twitter, con una foto de la comparecencia de este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que dice "No son los trenes, sois vosotros cabrones". En la imagen aparecen la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría y los titulares de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que comparecieron desde la sala de prensa de La Moncloa.

Poco después, Zafra señaló que todo se ha debido a un error del corrector del móvil. "Mala jugada del corrector, que en vez de melones escribió lo que no pretendía. En fin. Que siento la confusión y que me gusta la fruta", ha indicado el director recordando la famosa frase de Ayuso contra Pedro Sánchez.

Mala jugada del corrector, que en vez de melones escribió lo que no pretendía. En fin. Que siento la confusión y que me gusta la fruta. — € Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) May 8, 2024

El PSOE ya ha pedido a Isabel Díaz Ayuso el cese inmediato de Zafra y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha exigido "educación y respeto". "Chapotear en los insultos es zafio, irresponsable y nada ejemplarizante" ha destacado en Twitter.

"Qué lamentable será cuando los niños vengan con la tontada de la fruta para hablar de sus profesores", ha continuado Aguirre, al tiempo que ha agregado: "No nos cansaremos de exigir educación y respeto. Por los que ahora están y también por los que aprenden con nosotros".

Por su parte, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha restado importancia al mensaje de Zafra indicando que lo ha realizado desde su cuenta personal en redes sociales y que ya ha dado explicaciones por ello. "Si nosotros le pidiéramos al PSOE o al Gobierno central el cese por cada insulto o por cada descalificativo que arrojan se quedarían sin diputados, sin ministros y sin directores generales", ha apuntado.

El portavoz sí que ha animado Puente a que "deje de tuitear y se ponga a gestionar Cercanías y todas las infraestructuras" para "que no vuelva a suceder" la incidencia de hace dos días.

Crisis en Cercanías Madrid

Este lunes el caos volvió a Cercanías Madrid. La avería de un tren de Renfe a la altura de la calle Téllez provocó que los pasajeros tuvieran que ser desalojados tras accionar las alarmas y llegar andando por las vías a la estación de Atocha. Las imágenes pronto se viralizaron en redes sociales y el primero en salir al paso fue el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, quien criticó que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se dedique a crear "un conflicto con Argentina", mientras los madrileños sufren el "caos" en Cercanías.

Los usuarios de Cercanías caminando por las vías del tren hasta Atocha

"Los madrileños que iban al trabajo o a la universidad han sufrido el caos en el que Sánchez ha convertido Cercanías: una hora en los trenes, caminando por las vías hasta Atocha, poniendo en riesgo su seguridad. Pero el ministro está ocupado provocando un conflicto con Argentina", señaló el delegado.

La defensa de Puente

Este martes, Óscar Puente, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quiso salir en defensa del operador ferroviario señalando que "las incidencias que se registran cada año en el Metro de Madrid multiplican por 10 las que se producen en la red de Cercanías de Renfe en esta misma región".

En concreto, el ministro cifró en 700 las incidencias acumuladas el año pasado en la red de Cercanías de la región -gestionada por el Gobierno-, frente a las 7.000 registradas en el Metro, gestionado por la Comunidad.

Ayuso: "Se debe informar mejor el ministro"

Tras estas declaraciones, tanto la presidenta regional como el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, no tardaron en responder a Puente señalando que "se tiene que informar mejor el ministro". En este sentido, Jorge Rodrigo, fue un paso más allá y subrayó que los datos ofrecidos por el titular de Transportes para establecer esa comparación "no son homogéneos y gran parte de ellos no causan afección al viajero".

En concreto, las incidencias de Metro en 2023 fueron un total de 271, frente a las más de 700 de Cercanías, lo que se traduce en un 62% menos por parte del suburbano. "Es falso que las incidencias del suburbano madrileño multipliquen por diez a las de Renfe. Metro es un transporte público fiable y seguro que mueve a más de 2,3 millones de viajeros cada día, frente a las 670.000 de Cercanías", indicó.