Milei carga contra el Gobierno español por unas "calumnias e injurias" del ministro Óscar Puente

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha cargado contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, del que ha señalado que "tiene problemas más importantes de los que ocuparse", en respuesta a unas declaraciones este viernes sobre él el ministro de Transporte español, Óscar Puente.

"El Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia", ha señalado Milei en un comunicado publicado en la red social X.



En este sentido, el presidente argentino espera que la Justicia actúe "con celeridad" ante este caso de corrupción que, según ha añadido, "afecta a la estabilidad" de España y a las relaciones entre ambos países.

Además, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "poner en peligro" la unidad de España "pactando con separatistas", a las mujeres "permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física" y a la clase media, por las "políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte".

La oficina del presidente de Argentina ha emitido estas palabras en respuesta a unas declaraciones del ministro de Transporte y Movilidad español, Óscar Puente, en las que ha acusado a Milei de "ingesta de sustancias", algo que la Presidencia argentina ha calificado de "calumnias e injurias".

"He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no", ha declarado Puente en un coloquio sobre comunicación y redes sociales celebrado este viernes en Salamanca.

España rechazalas críticas

El Gobierno de España ha rechazado rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina que "no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos".

Así lo ha manifestado el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya cargado contra el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, al decir que "tiene problemas más importantes de los que ocuparse", en respuesta a unas declaraciones que ha hecho este viernes sobre el líder argentino el ministro de Transporte, Óscar Puente.

Tras el comunicado del presidente argentino, el Ministerio que dirige José Manuel Albares ha asegurado que el Gobierno y el pueblo español "seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española".