Pimec se marca el tanto de las nuevas cuotas de poder patronal en el diálogo social

Pimec está de enhorabuena. La nueva composición del Consejo Estatal de la Pyme, aprobada por el Gobierno el pasado 1 de mayo, da entrada por vez primera a una organización empresarial de ámbito autonómico centrada en la defensa de las pequeñas y medianas empresas.

En un encuentro informativo posterior a la asamblea anual de Pimec, Cañete no ha ocultado su entusiasmo por un cambio que avanza en la redefinición de las cuotas de poder en el mundo patronal. El dirigente ha llegado a afirmar que "no se culminará la Transición hasta que las pymes no tengan voz en el diálogo social".

Hasta ahora, este consejo incluía tan solo a vocales de CEOE y CEPYME. Se trata de un organismo consultivo que no ha contado en su desarrollo con demasiada incidencia en el diseño de políticas públicas o acuerdos económicos. Pero la irrupción de una patronal regional es un tanto que Pimec no ha querido pasar por alto y que ha atribuido a su labor en defensa de la representatividad del pequeño tejido productivo.

Sin embargo, la organización catalana no ha confirmado que vaya a sentarse en el pleno de la entidad --también podría entrar por la misma categoría Pime Balears (PIMEB)--. Se da por descontado que sí estarán Conpymes y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que encajarían en otro tipo de vocalías y también accederían por primera vez al Consejo Estatal.

Presencia en Madrid

Cañete ha sumado a este hito a la entrada de Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos como "organización empresarial más representativa de Cataluña". Ha explicado que estas modificaciones vienen marcadas por el mandato de las autoridades europeas al Gobierno de configurar un nuevo mapa del diálogo social donde las patronales de pymes tengan voz propia.

Sin embargo, está por ver qué influencia logrará adquirir Pimec en estos foros. En todo caso, la patronal trabaja en ello. La designación del exdiputado Ferran Bel como su delegado permanente en Madrid busca ganar visibilidad en los ambientes empresariales y políticos de la capital. En la urbe también cuenta con una comisión ejecutiva formada por jóvenes.

"Tenemos presencia y personal en Bruselas, pero prácticamente más del 90% de las leyes se deciden en el Congreso de los Diputados. Queremos estar en Madrid para explicar nuestros problemas y plantear nuestros propuestas en defensa de los intereses de las pymes", ha manifestado.

Presupuesto expansivo

Pimec cerró el ejercicio 2023 con unos ingresos de 22,87 millones de euros, prácticamente un millón más de lo presupuestado y un 4% más que en 2022. Este 2024 prevé crecer otro 3% hasta los 23,56 millones.

Los gastos de la patronal durante el año pasado subieron un 3%, hasta 21,93 millones, especialmente por el incremento de costes en personal y estructura. Además, se redujo el negocio vinculado con la formación continua por el vencimiento de programas extraordinarios vinculados con la pandemia.

Pimec cerró el año pasado con 146.000 socios, tanto directos como indirectos, y 325 asociaciones sectoriales. De cara a este año, prevé que los ingresos por socios aumenten un 8% interanual hasta los 5,33 millones. "Continuamos siendo osados", ha resumido Cañete.

Además, ha recordado que este año la organización cumple su 50 aniversario y que lo celebrará realizando la tradicional cena de los Premios Pimec en el Palau Sant Jordi de Barcelona, publicando un libro e iniciado un tour alrededor del territorio para dar a conocer sus actividades y servicios.