El triunfo de 'Paco': de vender empanadas en la playa a fichar por el grupo de Carlos Slim con 14 años

'Paco', "el de las empanadas", es sinónimo de venta segura y buen trabajo de marketing sin tener estudios de respaldo. Es el reflejo vivo de que no te hace mejor vendedor el haber pasado por una escuela de administración de empresas, finanzas, u otras. Es que la escuela de la calle tiene eso (o en este caso la playa): esa experiencia en el día a día, en el diálogo, en el roce con las personas, en el recorrer kilómetros, que da ese impulso aguerrido para que te conviertas, por ejemplo, en el mejor vendedor de empanadas del mundo.

La historia del mexicano Francisco Orihuela Ramírez parte en 2016, cuando tenía 14 años. Fuimos sorprendidos por su habilidad de ventas en las playas de Acapulco, México. Su talento para vender empanadas se registró en varios vídeos que se viralizaron por el país latinoamericano y posteriormente en todo el mundo.

Uno de los aspectos que más se destacaba en los registros, era el alto conocimiento en idiomas (14) y matemáticas del joven acapulqueño. Además, de su lenguaje y fluidez para vender las empanadas que prepara su madre. En un vídeo, grabado por unos turistas en la playa de Acapulco, Paco, de origen humilde dejó en evidencia sus dotes de comunicador.

¿Una orden de empanadas?

"¿Están listos? Imagínese usted que, si deja ir a la deriva la canasta de empanadas, tendría que esperar 68.400 segundos, que son los que conforman 24 horas de hoy a mañana, pensando en por qué no consumieron una empanada, cuando en tiempo y forma tuvieron las últimas 23 órdenes a su total disposición...", decía 'Paco' para arrancar la venta.

El joven emprendedor aseguraba un producto de "calidad" y también enganchaba con la idea de que esa venta podría aportar para darle un futuro de mercadólogo, motivo por el cual sus clientes caían rendidos a comprarle las empanadas.

'Paco' llega a las redes de Slim

"Yo inicié el negocio por una necesidad. Tuvimos que viajar a Acapulco porque mi madre necesitaba estar al nivel del mar. No teníamos ayuda eonómica de nadie, por eso empezamos a preparar empanadas. Al principio me rechazaron muchos clientes y no escuchaban lo que ofrecía en la playa, eso fue frustrante durante dos meses. Fue en ese momento cuando tuve que buscar una estrategia que me diferencie. Sociabilicé, fue prueba y error. Les decía 'Hola, bienvenido', generaba un diálogo con piropos a los clientes.y eso me funcionó", relata el emprendedor de 22 años en el podcast Comprende

Tal talento llegó lejos, al punto de que Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas de Telmex, director general de la Fundación Telmex y del canal informativo Uno Noticias, todas empresas mexicanas de Carlos Slim, fichó al adolescente con solo 14 años.

En una primera instancia, el empresario y yerno de Slim, buscó la forma de contratar a 'Paco' para becarlo y ofrecerle empleo. Sin embargo, la familia del menor, por ese entonces, rechazó la oferta por no verse en la "necesidad" económica, tal como lo comentó por ese entonces Ayub en su cuenta de Twitter. En palabras del joven emprendedor, sin embargo, señaló que "nunca se verbalizó la beca de Slim, tampoco la necesitaba. Mi mayor ganancia fue la amistad de estas personas importantes".

'Paco' en versión digital

Un mes más tarde, Elías Ayub tuvo un encuentro con el menor. "Negociando con mi amigo 'Paco', ya quedamos que no es el mercadólogo si no el empresario del futuro. Verán que deliciosa sorpresa les tenemos", comentó el yerno de Slim en su momento en las redes.

El objetivo del encuentro era establecer un negocio digital en el cual 'Paco' pudiese vender las empanadas en un famoso restaurante. La idea era que aparezca en el menú en realidad aumentada dando su discurso de venta a los clientes. El proyecto, sin embargo, no pudo llegar a realizarse por cuestiones legales al ser Francisco Orihuela, por ese entonces, menor de edad.

Luego de cuatro años de ese frustrado episodio, y tras la desaparición mediática de 'Paco', tanto en medios, como en redes sociales, el joven volvió aparecer en 2020, esta vez en TikTok, lugar donde habla de ventas, de marketing, de historia y de música.