Forbes nombra a Iberdrola entre los mejores empleadores para la diversidad de Estados Unidos

Avangrid, filial de Iberdrola en Estados Unidos y empresa líder en energía sostenible, ha sido incluida en la lista Forbes de los mejores empleadores para la diversidad de Estados Unidos 2024. Esta lista anual investiga y revisa las mejores prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de las empresas y realiza encuestas anónimas a los empleados.

Para construir, sostener y empoderar una fuerza laboral diversa con una rica combinación de diferencias, Avangrid prioriza las iniciativas DEI en tres áreas: aumentar la representación diversa, especialmente en puestos de liderazgo; promover oportunidades equitativas para crecer y desarrollarse; y establecer caminos para la comunidad y la conexión con los demás.

Según destacó en un comunicado, el año pasado lanzó un Consejo Ejecutivo de DEI para promover esta misión en toda la organización. La empresa también introdujo un curso de formación obligatorio sobre 'Inclusión en el trabajo' para dotar a los empleados de Avangrid de los conocimientos y habilidades necesarios para fomentar un lugar de trabajo inclusivo.

Además, Avangrid cuenta con siete Grupos de Recursos Empresariales (BRG) que brindan espacios para que los empleados de diferentes culturas, etnias, identidades y orígenes celebren quiénes son mientras plantean cuestiones importantes en un entorno de apoyo. Los BRG están abiertos a todos los empleados, ya sea como miembros o aliados, y participan activamente para ayudar a Avangrid a construir y mantener una fuerza laboral diversa con una cultura inclusiva.

Los BRG de Avangrid son: Avangrid African American Council for Excellence (AAACE), Avangrid Coalition for Asian Pacific Americans (ACAPA), AVAN-Veterans, CARE (Avangrid Community for all Abilities and Resource for Excellence), HOLA (Organización Hispana para el Liderazgo y la Conciencia) , Pride@Avangrid y WomENergy.

Avangrid también participa activamente con membresías públicas clave centradas en DEI. La empresa se adhirió a Paradigm for Parity en 2021, una coalición de organizaciones dedicadas a abordar las brechas raciales y de género sistémicas en el sector empresarial. Además, la empresa forma parte de CEO Action for Diversity & Inclusion, comprometiéndose a apoyar un lugar de trabajo más inclusivo para los empleados, las comunidades y la sociedad en general.

Avangrid se ha comprometido con varios objetivos a los que aspira para generar diversidad en su fuerza laboral, incluido tener un 40 % de mujeres en puestos ejecutivos para 2025 y un 50 % de mujeres en puestos de alta dirección para 2030.

Para crear esta séptima lista anual, Forbes se asoció con Statista, una firma de investigación de mercado que encuestó de forma independiente a más de 170.000 personas que trabajan para organizaciones con al menos 1.000 empleados en los Estados Unidos. Se pidió a los participantes que calificaran de forma anónima a sus empleadores sobre el enfoque de la organización hacia la diversidad en lo que respecta a criterios como edad, género, origen étnico, discapacidad, orientación sexual y diversidad general.