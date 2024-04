Basilio Otero (Cofradías de Pesca): "Europa no busca la sostenibilidad en el mar, sino la desaparición de la fuerza pesquera"

José Basilio Otero Rodríguez es patrón y armador desde 1995, aunque hace ya tres lustros que desarrolla su trabajo por la pesca más en los despachos. Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores "San Juan Bautista" de Burela desde octubre 2008, presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Lugo desde octubre 2014 y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores de España desde abril de 2017, alerta del difícil momento que vive el sector por las políticas europeas y destaca los esfuerzos por modernizarlo. "La pesca tiene futuro", insiste.

Se acercan unas elecciones europeas. ¿Qué piden los pescadores a los partidos políticos?

Evidentemente la normativa que nos afecta emana de Europa, y tenemos la esperanza de contar con un Comisionado propio para la pesca. No tiene sentido el actual junto a Medio Ambiente. Como mal menor, uno con Agricultura, del sector primario. De hecho el consejo ya es Agrifish.

¿Están poniendo las políticas comunitarias en peligro la supervivencia de parte de la flota pesquera, olvidando la sostenibilidad económica y social y apostando sólo por la ambiental?

Está demostrado que en los últimos años la deriva medioambiental radical se ha implantado en Europa. Hay muchos ejemplos: en el Norte de España el tema de los espacios marinos vulnerables es una muestra clara de esa radicalización. Donde la norma dice que se tienen que proteger espacios marinos donde 'haya o pudiese haber' especies vulnerables, ese pudiese haber es muy elástico normativamente, con la particularidad de que han utilizado la huella pesquera del arrastre para prohibir todas las artes de fondo creando una distorsión. Si nos vamos al Mediterráneo, en el plan multianual que se está implementando desde hace cinco años se decía que habría que reducir 'hasta el 40%' el esfuerzo pesquero, y ese 'hasta' lo han eliminado de la ecuación y se ha reducido el 40,5% Además con una particularidad como es que el informe social de la FAO, que no se puede decir que sea un informe de parte, dice que la recuperación del Mediterráneo es evidente. Nosotros lo que le hemos pedido al comisario actual es que parase la reducción de días en el Mediterráneo y que se hiciese un estudio biológico de la situación actual del stock. No ha hecho caso, ha seguido con la reducción y eso ha provocado que tengamos ahora mismo barcos con cien días de trabajo al año -hay que recordar que el Mediterráneo no hay cuotas salvo para atún rojo, espada y ahora gamba roja, sino que se mide el esfuerzo por días de pesca- y no hay ninguna actividad empresarial que pueda sobrevivir con cien días de trabajo al año.

Relevo generacional

¿Está realmente en juego la supervivencia de parte de la flota? ¿Está en sector realmente amenazado?

Con el modelo actual está amenazado. Tenemos un problema grandísimo con el relevo generacional que hemos solucionado parcialmente en aquellos buques que faenan a más de 200 millas (exceptuando en Mediterráneo) con la incorporación de personal de Asia. Tenemos el problema del resto de la flota, con barcos incluso parados actualmente por falta de personal. Esta deriva ambiental en el caso del Mediterráneo está provocando que muchas personas estén teniendo que recurrir al paro porque no trabajan el año entero, y cuando se agota el paro esas personas abandonan la pesca. Tenemos un problema grave y estamos haciendo mucho hincapié para que haya un plan de formación a nivel nacional para titulados. Es urgente. Las escuelas náuticas están más llenas que nunca y paradójicamente nunca nos han faltado tantos titulados, ya que los que salen de las escuelas se dedican a otros oficios como mercante y recreativo, y los que salen de máquinas van a empresas de frío. Es cierto que las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas, y estamos viendo como unas progresan más que otras. El caso más claro es Asturias, que tiene ahora la suerte de tener como director general de pesca a un ex profesor de Náutica y es la que más avanza en reconocimiento de titulaciones por experiencia profesional. Es algo que se debería exportar a todas las comunidades.

"Ahora los barcos están digitalizados, hay unas condiciones de trabajo que no había antes. Ya no tenemos parche en el ojo, ni pata de palo ni garfio en vez de mano"

Pero en relevo generacional también tenemos que entonar el 'mea culpa' los pescadores. Hemos sido un sector muy cerrado, hemos vivido solamente para pescar y hemos vivido poco de cara a la sociedad, Siempre hemos jugado con la posibilidad de que de padre marinero hijo marinero, y en los últimos años eso ha cambiado. Ahora muchos dicen que 'mi hijo marinero ni en broma' porque la burocracia que tenemos es exagerada. Tenemos que poner en valor que hay titulados que terminan el año con seis cifras de nómina. Tenemos que ir a titulados de relevo que pueden estar dos meses trabajando en la mar y un mes descansando en tierra con condiciones beneficiosas como un sueldo fijo durante todo el año, y los meses que están en la mar con un porcentaje de la pesca, como ya están haciendo algunas pesquerías con éxito. Tenemos que hacer esa apertura, hay que explicar que tenemos condiciones que no teníamos antes. Hay que trasladar a la sociedad que ahora los barcos están digitalizados, que la gente conozca como realmente es el mundo de la pesca. Ya no tenemos, como digo yo muchas veces, ni un parche en el ojo, ni una pata de palo ni un garfio en la mano.

¿Cómo está encarando el sector la transformación digital y la descarbonización de la flota?

Hay varias velocidades, pero en España somos pioneros en la aplicación de la norma, como casi siempre. En cuanto a digitalización, España, es un país que ya tiene una aplicación móvil para las embarcaciones menores de 12 metros que se está usando en 157 barcos. Ellos dicen que es mucho más cómoda que el diario de papel, porque ya va precargado con todos los datos a rellenar y no hay que cubrir todos los días todos los datos. Hemos mejorado en este campo, hay una digitalización que avanza en el sector. Para mi era una obsesión avanzar más en este mandato al frente de las cofradías de pescadores, en facilitar la burocracia a través de medios informáticos. Nos está costando más de lo que creíamos.

En cuanto a la descarbonización estamos trabajando en la posibilidad de hacer algún tipo de prueba de electrificación con algún barco, en un principio de bajura. He estado en La Albufera valenciana en un barco ya electrificado, aunque evidentemente no es extrapolable a otras zonas de España por las características de esas aguas. Sin embargo es posible ya electrificar una embarcación de hasta 12 metros con una autonomía de 10 horas con las baterías cargadas a tope, sin tener en cuenta que se pueden poner cargadores solares o eólicos para aumentar la autonomía. Estamos buscando al valiente que quiera hacerlo. La verdad es que el precio de la electrificación ha bajado muchísimo, de más de 200.000 euros a poco más de 50.000. Buscamos la posibilidad de algún tipo de ayuda para que sea lo menos costoso posible. Tenemos claro que no todas las flotas se pueden electrificar, pero que sí es posible para las embarcaciones de artes menores, no en altura.

Cláusulas espejo

¿Se permite competencia desleal de barcos de terceros países, extracomunitarios, que no están sujetos a la misma regulación que los españoles?

Recientemente estuvimos en una manifestación apoyando a los agricultores precisamente en el tema del relevo generacional y también por la necesidad de establecer cláusulas espejo. No es lógico que las exigencias a los productores europeos no sean las mismas de las que tienen los productores que importan a Europa. Los pescadores de la Unión Europea sólo somos capaces de suministrar el 30% del pescado y marisco que se consume en el territorio comunitario. El otro 70% viene de países terceros. Nosotros pedimos las mismas exigencias a los productores de esos terceros países, o al menos que haya un compromiso de plazo para cumplir los mismos requisitos.

"Europa está dejando el suministro pesquero en manos de flotas que no respetan el medio ambiente"

A la vista de la salud de los caladeros, ¿ha demostrado el sector su compromiso con la sostenibilidad ambiental?

Hay un compromiso claro del sector de la pesca, al igual que tenemos el convencimiento de que no se busca la sostenibilidad del mar, sino la desaparición de la fuerza de pesca. En el Cantábrico, en el Noroeste o en el Atlántico se ha llegado en 2019 a ese rendimiento máximo sostenible que era el gran mantra que tenía la Unión Europea, y lo hemos alcanzado un año antes de lo previsto, que era el 2020. Pero ahora ya se está hablando de objetivos por encima de ese rendimiento máximo sostenible. Eso es una clara muestra de que no se busca la sosteniblidad medioambiental y biológica, lo que se busca es una eliminación del sector pesquero. El motivo, pues sinceramente lo desconozco. Pero se está dejando el suministro pesquero de Europa en manos de flotas que no respetan la sostenibilidad ambiental ni la forma de pescar de los productores europeos. Europa se está haciendo una competencia desleal a sí misma y con graves consecuencias.

Luis Planas

¿Se sienten bien defendidos por el ministro Planas, o ha ganado la partida la ministra Ribera y sus postulados más ambientalistas?

Posiblemente el ministro Luis Planas sea el mejor miembro del gobierno actual, pero también es el ministro que mejor sabe dar pases de verónica cuando llegas con algún problema en concreto. Como nos ocurrió cuando el sector le expuso el problema de la formación y de la necesidad de ese plan formativo a nivel nacional, y el ministro nos respondió que era tema de Educación. No estoy de acuerdo porque la competencia sobre titulaciones náuticas es de su propio Ministerio. Estamos acostumbrados a pelear contra el tiempo, con la mar, y esa cabezonería en la mar también la tenemos en tierra y seguiremos insistiendo.

Ya ha comentado que han apoyado alguna protesta de agricultores ante problemas comunes de todo el primario. ¿Se plantea la pesca movilizaciones similares a las de los agricultores para que las administraciones escuchen sus reivindicaciones?

Cuando fuimos a esa protesta con los agricultores a la que he aludido antes la mayoría de los pescadores procedían del Mediterráneo. Y también hubo más gente representativa del sector que pescadores. Fue una prueba de la desmovilización que tiene el sector, de que está de brazos caídos. Ha habido algunas movilizaciones puntuales desde el año 2008, cuando fue la huelga del gasoil. También hay que decir que las sanciones ante situaciones como el cierre de puertos se han multiplicado exponencialmente, con la potestad del capitán marítimo del puerto de imponer multas que empiezan en 60.000 euros. Eso también coarta un poco las movilizaciones. Y evidentemente nosotros no podemos llevar los barcos a las carreteras, como hacen los agricultores con los tractores. Hemos hecho otro tipo de presiones, pero no tan visibles para la sociedad como las que están realizando los agricultores.

Consumo a la baja

¿La eliminación del IVA del pescado se da ya por perdida o aún esperan que en algún momento se retome el debate?

Nunca hemos dado nada por perdido. Le hemos insistido mucho al ministro, que nos ha dado otro de sus capotazos diciendo que era algo que había que negociar con el Ministerio de Hacienda. Lo que sí nos ha dicho es que él no veía en el IVA una necesidad imperiosa si hablamos de recuperar el consumo. Le hemos pedido la reactivación del From o de un organismo similar y que cuente con presupuesto para promoción. A principios de los 2000 había para ello 11 millones de euros y ahora apenas se llega al millón. Desde luego algo tenemos que hacer porque el descenso del consumo ha sido dramático en los últimos en los últimos. Hay que darle la vuelta ya no sólo por por proteger al pescador, sino para proteger al propio ciudadano: está demostrado científicamente que el comer pescado dos o tres veces por semana reduce la posibilidad de sufrir infartos de miocardio e ictus, y tiene muchos beneficios para la salud.

¿Está influyendo más la falta de promoción del consumo de pescado que el precio en la caída del consumo?

Desde luego. Como federación estamos haciendo promoción en tres frentes que consideramos clave. En el turismo, a través de Paradores Nacionales, porque entendemos que llegamos a un público de segmento alto que es interesante que conozcan nuestro producto; en escuelas de hostelería porque es donde están los prescriptores futuros; y también en plazas de abastos para llegar al consumidor final.

¿Está respondiendo la administración de forma adecuada ante amenazas como el alga asiática?

Ya la tenemos en Granada y en Málaga y ha llegado al Algarve portugués. Es un problema serio que nos hace plantearnos la necesidad de agilizar su declaración como especie invasora para que las acciones que se hagan puedan tener efecto en el mínimo tiempo posible. Cambia la morfología y la biología de los fondos marinos, afecta al hábitat en conjunto. Hay que hacer estudios para ver si hay alguna forma de eliminar esta invasión.

¿Esperan avances en el acuerdo con Marruecos?

Eso depende de la Abogada y del Tribunal europeo. Lo que hay que decir es que se ha sacado una ayuda que poca gente ha solicitado a pesar de que los requisitos eran muy bajos. Eso no quiere decir que estemos trabajando para arreglarlo porque hay una flota que está afectada. Esperamos que se solucione. Pero es otro ejemplo claro de la burocracia que tenemos y de la lentitud de la Justicia.

Parques eólicos

Han mostrado también su preocupación por las interferencias en la actividad pesquera que puede provocar el desarrollo de los parques eólicos marinos en el litoral.

Es un problema importante. Peleamos durante dos años para que se constituyese una mesa de trabajo, y cuando se ha constituido vemos con sorpresa que la ministra Ribera va en las listas de las europeas de número 1, por lo que no sabemos si el trabajo va a servir de mucho. Estamos en contacto con la asociación de eólica española para ver cuáles son nuestras líneas rojas y tengo que decir que su presidente es bastante más receptivo que lo ha sido el propio MITECO. Hay que destacar el compromiso de parte de la flota, que ha aportado información que para ellos hasta ahora era confidencial, como las zonas donde trabajan en distintos momentos del año. También hay que agradecer el trabajo y los datos aportados por la Xunta de Galicia respecto a la flota de bajura, con localizaciones y otros datos. Hemos hecho un trabajo importante. Pero hay que seguir avanzando por ejemplo para saber lo que va a ocupar el cable de evacuación de esos parques eólicos, tampoco sabemos la afectación, si es que va a haberla, por ruidos o electromagnetismo. Son estudios que hay que hacer antes de tomar decisiones, y los hemos pedido. Pero nos dicen que nosotros no podemos pedirlos, que el instituto que debe hacerlos no trabaja para nosotros. Le hemos dicho entonces al Gobierno que los pida él, creo que con escaso éxito porque aún no lo ha hecho. Hay además un tema de seguridad porque las embarcaciones no pueden cruzar los polígonos, porque si hubiera alguna incidencia los medios de rescate aéreos no podrían intervenir: eso modifica rutas e incrementa el consumo de combustible fósil.