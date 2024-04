Datáfono en la recepción médica: esto es lo que cuesta una hospitalización en Tailandia (y otros países)

Por estos días ha generado gran revuelo la historia de Alex García, el joven vasco que al estar de viaje de turismo en Tailandia se enfermó de pancreatitis y se tornó una de sus peores pesadillas para ser repatriado a España en estado grave. Con este caso, se plantea la pregunta sobre cuánto puede costar una hospitalización en algunos países donde la única o mejor alternativa es la salud privada.

Si bien Alex con su pareja tenían contratado un seguro de viaje que cubría gastos médicos hasta 100.000 euros y repatriación ilimitada de una persona, no fue suficiente para saldar las cuentas de lo que significó su tratamiento y estadía en el hospital Samitivej de Bangkok, alquiler de un avión que al final no pudo volar a España, entre otros.

Fue tal la situación, que Defensa se encargó de repatriar al joven vasco en un avión medicalizado. Sumado a todas las muestras de apoyo mediante recaudaciones de fondos digitales para ayudar a la pareja.

Una vez que la cobertura del seguro terminó, la familia vasca tuvo que desembolsar unos 5.000 euros diarios en el hospital privado, dirigido a pacientes internacionales, sumado al fallido alquiler de un avión para el primer intento de repatriación, por el cual la cifra llegó a unos 260.000 euros de deuda.

El "error" del seguro y 15.000 euros por una apendicitis

Si bien el caso de Alex ha tenido trascendencia por la urgencia de su patología, otros españoles se ven en la misma tesitura por los altos costes médicos que tienen que enfrentar estando en el extranjero. Así llegamos al caso del madrileño Daniel Huerta Del Sol, quien mediante un crowdfunding cuenta su historia sobre una operación de apendicitis que ha tenido que hacerse en Perth, Australia, y que ha tenido que pagar desde su bolsillo al no contar un seguro por un "error" de contratación.

"He venido a Australia con una visa de trabajo y vacaciones durante un año. Sin embargo, la experiencia en este país se ha convertido en una pesadilla. De forma repentina me ha dado apendicitis, estando solo y lejos de mi familia. Me han operado de urgencia en el Hospital de Perth hoy y la peor noticia es que no tengo seguro debido a un error en la contratación", relata el joven madrileño.

Entre los gastos médicos, la necesidad de encontrar un alojamiento en Perth, para al menos una semana de recuperación antes de volar a España y, el hecho de tener que comprar el vuelo de regreso, le ponen las cosas muy difíciles económicamente a Huerta Del Sol.

"Contraté un seguro desde Indonesia antes de llegar a Australia que no me cubre los gastos, debido a que lo contraté una vez estaba fuera de España por lo que dicen que no se hacen responsables. Los gastos médicos van a ser superiores a 15.000 euros, además, necesito un lugar donde dormir una semana y pagar el billete de avión de vuelta a España", relata el afectado en la iniciativa.

400 dólares por una revisión

Para evidenciar el escenario que ocurre con el coste de la medicina en Australia, Marta, una española residente que vive hace más de un año en el país oceánico, ha relatado en su perfil de TikTok lo que podría llegar a costar una simple revisión médica y lo importante y necesario que es contar con un seguro médico.

"Que poquito se habla de lo peligroso que puede llegar a ser aquí comerse una manzana. Ayer, sin ir más lejos, uno de mis compañeros de trabajo se estaba comiendo una manzana y, de repente, se le salta la tapa de una caries", cuenta Marta quien confirmó que su compañero tuvo que desembolsar 1.000 dólares (940 euros) por resolver el asunto dental y "por no tener seguro médico".

Al mismo tiempo, contó la historia de uno de sus amigos que tuvo un corte en la mano por un vaso. "" Simplemente por verte, 400 dólares", fue lo que le dijeron en la consulta a mi amigo", cuenta la residente en su cuenta.

Datáfono en la recepción

Si bien en España estamos acostumbrados a ir a un hospital público para nuestras urgencias médicas por contar con una Seguridad Social sólida, en otros países la historia es al revés y toca ir al sector privado, desembolsando una alta suma de dinero por una simple revisión de rutina. Así lo constató Luisa, una médico de familia española que mientras se encontraba de vacaciones en Chile, visitando a unos familiares de su marido, pudo apreciar en una clínica privada el alto coste que pagó su suegra por una simple consulta de un medicamento.

"30 euros por saber qué medicamento tenía que tomar mi suegra, esto es ridículo. Las clínicas en este país parecen el Corte Inglés, están llenas de datáfonos en la recepción", sentenció la facultativa.