Cinco áreas de tu vida que cubriría tu plan estratégico personal y cómo construirlo desde cero

¿Alguna vez te has cuestionado cómo destacar tu presencia en un universo cada vez más saturado de competencia? ¿Deseas dominar el arte de forjar una identidad que resuene con fuerza y coherencia? La marca personal, definida como la impresión que dejamos en los demás, se ha convertido en un elemento crucial en el ámbito profesional y personal. Como lo expresó Jeff Bezos, fundador de Amazon, "tu marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás delante". Este concepto no solo se limita a nuestras interacciones cara a cara, sino que se expande a nuestro comportamiento y presencia online.