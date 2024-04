Reclutamiento forzoso en España: qué dicen los españoles sobre tener que luchar en una guerra

Tensión internacional se vive por estos días tras el reciente ataque militar de Irán contra Israel. Ante el escenario de incertidumbre geopolítica, donde también está vigente el conflicto ruso-ucraniano y el que atraviesa Gaza, hace que se analice una eventual escalada mundial y la posición de los ciudadanos respecto al reclutamiento militar en caso de conflicto.

Sobre este último, un reciente informe de la Asociación Internacional Gallup señala que uno de cada dos ciudadanos en todo el mundo declara que lucharía por su país si hubiera una guerra, un tercio no lo haría y los demás no están seguros. Una cifra que ha disminuido en comparación con hace diez años.

Según los datos, en 2014, por ejemplo, en el contexto de la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa, las actitudes ante la misma cuestión en todo el mundo eran un "61% dispuestas a luchar y un 27% de opinión opuesta", destaca el informe.

En la actualidad, existe una clara división entre el sur/este y el norte/oeste global en lo que respecta a las actitudes hacia la disposición a luchar por su país.

La disposición asiática

En esta línea, los ciudadanos de la UE, de EEUU y de Canadá están dispuestos a luchar en tan solo un 32%, 41% y un 34%, respectivamente, mientras que los ciudadanos de Asia Occidental, Oriente Medio, e India, están mucho más dispuestos a luchar por su país si es necesario, en un 77%, 73% y un 76%, respectivamente.

La excepción en Europa, donde la gente expresa más disposición a defender su país si hubiera una guerra, es en aquellos países que no forman parte de la UE: alrededor del 60% dice que está dispuesto a luchar.

Disposición por país y el caso de Rusia y Ucrania

En términos de países individuales, el informe arroja que los más dispuestos (respuesta "sí") a luchar incluyen a Armenia (96%), Arabia Saudí (94%), Azerbaiyán (88%), Pakistán (86%) y Georgia (83%). Los menos dispuestos (responden "no") son Italia (78%), Austria (62%), Alemania (57%), Nigeria (54%) y España (53%).

En Rusia, el 32% (en comparación con el 59% hace diez años) dice que está dispuesto a ir a la guerra por su país si es necesario, el 20% no lo está y una proporción significativa del 48% respondió "no lo sé". Cabe tener en cuenta que esta pregunta se hizo en un país donde la oposición a la guerra es un "crimen". En Ucrania la gente está más dispuesta a defender personalmente su país: el 62% (sin cambios respecto a hace diez años), pero el 33% dice que no lo haría. Y en este país las negociaciones de paz están ahora prohibidas por ley.

La posición de los españoles y el reclutamiento forzoso

Según la encuesta, la mayoría de los españoles (53%) no está dispuesto a luchar por su país en caso de que hubiera un conflicto bélico, mientras que solo el 29% se muestra favorable a hacerlo y el 18% restante no sabe o no contesta. De esta manera, España se sitúa entre los países con más rechazo a participar en una guerra.

Aunque España cuenta con un ejército profesional, el Artículo 30 de la Constitución española establece en su primer apartado sobre el reclutamiento forzoso que "los españoles tienen el derecho y el deber de defender España". Además, el apartado cuarto especifica que "mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública".

En un escenario de guerra, hay que tener en cuenta la Ley de Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, en la que no se contempla explícitamente que los españoles deban ser llamados a filas por guerra, pero "sí se plantea la puesta en funcionamiento de un planteamiento estratégico que movilizaría a la sociedad civil".