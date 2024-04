Energy España 2024 reúne a los líderes de las renovables para afrontar un futuro lleno de oportunidades y desafíos

El hotel Riu Plaza de España acoge el congreso de energías renovables más importante del país, que celebra su quinta edición los días 9 y 10 de abril en Madrid. Durante estos dos días este evento reúne a expertos, líderes de la industria, innovadores y tomadores de decisiones para explorar y dar forma al futuro del panorama energético renovable en España a través de diferentes mesas redondas, conferencias y exposiciones en los que se abordarán los temas candentes del momento para esta emergente industria. Bajo el lema "Forjando el futuro de las energías renovables", la cita es organizada por Energyear, la empresa española que, desde 2013, es líder de la organización de congresos del sector energético en Europa y Latinoamérica.

A lo largo de la mañana, se han sucedido diferentes conferencias en las que se ha debatido sobre la actualidad del sector, en el que España ocupa una posición de liderazgo en el mundo. El principal panel de expertos ha sido uno de los primeros de la jornada. Bajo el título 'Agenda 2030: estrategias de integración vertical hacia un mundo carbono cero', se han dado cita algunos de los pesos pesados de la industria, como Óscar Fernández, presidente de Shell España; Loreto Ordóñez, CEO de Engie España; Rocío Sicre, directora general de EDPR España; Ignacio Soneira, General Manager de Axpo Iberia; Lola Rodríguez Trejo, Country Manager Spain de Repsol, y David Salvo, CEO de Power Electronics.

La importancia de la regulación de las renovables

El marco regulatorio y el permitting (la tramitación y la obtención de permisos para la puesta en marcha de las instalaciones de energía renovable) han acaparado buena parte de esta mesa redonda. Para el presidente de Shell, estos dos aspectos son básicos y de gran importancia ya que la inversión necesita de un espacio que garantice la estabilidad y elimine las incertidumbres. "Las políticas públicas que se hagan tienen un efecto clarísimo no solo sobre el sector, sino sobre toda la economía. (…). La inversión es miedosa y tiene grandes alternativas a nivel internacional. España tiene todo para liderar: el recurso, los profesionales… pero el mundo está lleno de ejemplos de países que no han aprovechado su ventaja competitiva y de otros que, sin temerla, han conseguido alcanzar posiciones de liderazgo".

Rocío Sicre, directora general de EDPR España; se posicionó en una línea similar al considerar que "el permitting se ha ido complicado cada vez más" y que genera una situación de "café para todos" que evita que muchos proyectos potentes entren en funcionamiento mientras que otros, menos preparados, quedan en una especie de "agonía". Por su parte, Ordóñez, CEO de Engie España, subrayó la necesidad de que España cuente con un marco regulatorio estable y adecuado que garantice la visibilidad y el retorno que precisa la inversión en renovables.

En palabras de David Salvo, CEO de Power Electronics, la amenaza principal de las renovables es el exceso de oferta y un defecto de demanda. "Por ello, los precios van a ser de cero durante mucho más tiempo del que tenían previstos los inversores. Si eso sigue acentuándose, la desinversión va a desacelerarse y las renovables no conseguirán el plan que tenían previsto ni la Comisión Europea ni el Gobierno de España. Hay dos soluciones: más interconexión con el resto de Europa, donde haya más demanda, lo que lleva más tiempo porque obliga a países a ponerse de acuerdo, y la más práctica y rápida, que es regular de una vez por todas e introducir almacenamiento casi obligado en cada planta fotovoltaica. No es posible que haya momentos en los que no haya potencia y otros en los que sí", aseveró.

A lo largo del resto de esta primera jornada de Energyear España 2024, distintos expertos de primer nivel del sector de las renovables han departido en torno a cuestiones candentes de la industria y, muy especialmente, en torno a los desafíos de la energía solar, una de las más relevantes en nuestro país en el ámbito de las renovables. Durante las diferentes ponencias y mesas redondas, se han abordados las principales innovaciones de la tecnología solar, las soluciones más prometedoras, las problemáticas y oportunidades de las operaciones y movimientos de los proyectos solares o de la importancia de la colaboración integral para la rentabilidad óptima de este tipo de instalaciones.

10 de abril, segunda jornada de Energyear 2024

El miércoles tendrá lugar la segunda jornada de esta cita imprescindible de las renovables. Además de seguir ahondando en las cuestiones relacionadas con la generación solar, los ponentes de Energyear España 2024 profundizarán en uno de los retos más relevantes a los que se enfrenta el sector: el almacenamiento energético. Así, los intervinientes debatirán acerca de cuestiones como las tecnologías más prometedoras, el marco legal y las perspectivas del mercado o cómo diseñar y construir este tipo de instalaciones para obtener una plena eficiencia.

H2 Energyear España 2024: el futuro está en el hidrógeno

Además, el próximo 11 de abril, también organizado por Energyear, tendrá lugar en el hotel Riu Plaza de España la segunda edición de H2 Energyear España 2024, el congreso de hidrógeno líder del mercado en España. En este foro de vanguardia se dará cabida a los líderes más destacados, como el CEO de Enagas Renovable, Antón Martínez; Raúl Santamaría, Managing Director de MIBGAS; el CEO de Acciona Plug, Alan Ripa, o el director de h2 Verde de Iberdrola, Ibán Molina, entre otros. Durante esta jornada, se explorarán el futuro y los desafíos de uno de los combustibles más prometedores en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía en varias charlas magistrales, mesas redondas y sesiones de networking.