Quién es Juan Gonzalo Ospina, el abogado de la familia Arrieta en el juicio contra Daniel Sancho

Este martes ha comenzado el juicio al que la justicia tailandesa va a someter a Daniel Sancho por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El caso, que ha sido harto mediático en nuestro país, quedará visto para sentencia en unas semanas.

En el juicio será una parte importante la de la acusación de la familia Arrieta, en la que la cara más conocida es la del abogado Juan Gonzalo Ospina, que junto a la abogada Beatriz Uriarte se encargará de defender las acusaciones de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena.

La figura de de Ospina es conocida por su aparición en diversos medios de comunicación como colaborador y es un rostro habituado a las cámaras que encaja a la perfección con un caso que será seguido de forma muy intensa por el foco mediático español y tailandés.

Tal y como recoge su perfil en la página del bufete Ospina Abogados, Ospina es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y posteriormente se especializó en el Programa Ejecutivo de Negociación en la Universidad Harvard Law School, Boston. El letrado, además, acredita un posgrado en un Programa de Liderazgo y Gestión Pública de IESE y un máster en Derechos Fundamentales por la UNED.

Dos años después de licenciarse, Ospina ingresó en el despacho Martínez-Echevarría y comenzó en 2014 su especialización en Derecho Penal para, en 2016, abrir su propio despacho penalista, Ospina Abogados.

De acuerdo con la página web de Ospina Abogados, el despacho se define como "especializado en todas las ramas y áreas de práctica del derecho penal, penal económico o delitos contra la libertad e indemnidad sexual". Entre esas materias incluye, claro, la de los homicidios.

"Se buscaba que esto pasase desapercibido"

Horas antes del inicio del juicio, Ospina comparecía ante los medios de comunicación con su colega Beatriz Uriarte. En esa rueda de prensa, el abogado ha asegurado que "entendemos que lo que se buscaba era que nadie supiera que se había acabado con la vida de Edwin Arrieta".

Esa será la premisa que la acusación defenderá y tratará de imperar en las próximas semanas de juicio. Según Beatriz Uriarte, "entendemos que una persona que ha venido de vacaciones no es necesario que compre una sierra, no es necesario que compre bolsas, no es necesario que compre cinta y tampoco cuchillos" y además, "tampoco son necesarios los actos que se han realizado con posterioridad, por muy asustado que pueda estar".