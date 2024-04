Un terremoto de magnitud 4,8 sacude Nueva York

Un terremoto de magnitud 4,88 puntos ha sacudido toda la ciudad de Nueva York, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos. La institución destaca que el temblor ha tenido su epicentro en Nueva Jersey, cerca de la estación de Whitehouse y se ha dejado sentir en toda la región desde Filadelfia hasta Boston. De momento se desconocen los daños que haya podido causar.

Una de las primeras personas en manifestarse sobre lo que estaba sucediendo ha sido la gobernadora Kathy Hochul en sus redes sociales. "Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió el oeste de Manhattan y se ha sentido en toda Nueva York. Mi equipo está evaluando los impactos y cualquier daño que pueda haber ocurrido, y actualizaremos al público a lo largo del día".

