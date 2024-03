¿Me pueden multar por no llevar el DNI? Esto es lo único que necesitas

A la hora de salir a la calle, es recomendable llevar encima algo de dinero o la tarjeta, así como las llaves de casa y la cartera con la identificación o el carnet de conducir, entre otras cosas. Esto no es más que una recomendación, ya que hay muchas personas que creen que ir identificado es obligatorio por ley.

En concreto, llevar encima el Documento Nacional de Identidad (DNI) es importante para una correcta y más fácil identificación en caso necesario, aunque no es obligatorio y, por tanto, no es cierto que el hecho de no llevar encima el DNI sea motivo de multa.

Hay muchas personas que creen que si les para la Policía Nacional o la Guardia Civil y les pide la documentación y no la tienen encima en ese momento, podrán ser multados. Esto no es cierto. Así lo explica el abogado Xavi Abat en una de sus publicaciones de TikTok (@xavi_abat).

Puedes ir a cualquier sitio sin llevar el DNI

¿Me puede sancionar la Policía por no llevar el DNI? Se pregunta el abogado en su vídeo, a lo que responde: "Categóricamente, no. Estate tranquilo, puedes ir a cualquier parte sin llevar el DNI encima", explica.

"Lo único que te puede pasar es que, si te para la Policía y te pide que te identifiques y no lo llevas, te puede llevar a la comisaría para que te identifiques", matiza, a lo que añade: "Que la Policía te pida que te identifiques, no quiere decir ni que estés detenido ni que tengas la obligación de irte con ellos. Lo único que necesitas es decirles tu DNI y ellos lo comprobarán y verán quién eres".

De hecho, mencionando el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica, los agentes solamente podrán llevar a una persona detenida en el caso de haber cometido un delito.