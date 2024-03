Musk y otros expertos vaticinan cuál será el próximo gran problema de la humanidad

Elon Musk, actualmente la tercera persona con mayor fortuna del mundo, vuelve a la carga. Después de alertar del peligro de la Tercera Guerra Mundial, ahora, el fundador de Tesla y propietario de X (antes Twitter) ha advertido de que el próximo problema global será la "falta de electricidad".

En unas declaraciones ofrecidas en la conferencia del Bosch Connected World, Elon Musk aseguró que "primero hubo escasez de chips de red neuronal. Después, el problema de la disponibilidad estuvo en los transformadores reductores de voltaje. Esta sucesión de acontecimientos me lleva a pensar que el próximo gran problema será la falta de electricidad".

Musk vincula este problema al mundo de los coches eléctricos. "El crecimiento simultáneo de la movilidad eléctrica y de la IA está creando una demanda excesiva de generación de energía eléctrica", aseguró Musk. En esta línea, en Estados Unidos, la expansión de centros de datos, la minería de criptomonedas y el avance de la IA están ejerciendo una presión extrema sobre la red eléctrica, especialmente en estados como Georgia, donde la demanda, es 17 veces mayor que hace una década.

En este sentido, un reciente informe del New York Times señaló que tal vez Tesla no sea tal vez tan imparable como se proyectaba, indicando que las ventas de coches eléctricos ya no crecen a un ritmo dinámico. La irrupción en de marcas tan consolidadas como BBW y Volkswagen en el mundo eléctrico están inundando el mercado con estos vehículos, y aquí es donde Tesla ha sido lenta, tardando en responder con nuevos modelos. "Me sorprende un poco que a estas alturas no haya salido el próximo modelo", afirmó Michael Lenox, profesor de administración de empresas en la Universidad de Virginia.

Según el NYT, en Wall Street están cada vez más preocupados por la empresa: el precio de las acciones de Tesla ha perdido una tercera parte de su valor este año, aunque los principales índices bursátiles han alcanzado máximos históricos. "Las acciones suben y bajan, pero lo que de verdad importa es que estamos fabricando y ofreciendo grandes productos", reveló Musk.

Con todo esto, la enorme demanda de energía eléctrica actual no solo está poniendo al límite las redes eléctricas, sino que está poniendo en peligro como consecuencia, los objetivos climáticos que se han planteado en los países más desarrollados, tanto por separado como en bloque en el caso de la Unión Europea.

Por su parte, el físico argentino Juan Carlos Bolcich, considerado en su país como el "padre del hidrógeno en Argentina", aseguró que "los coches eléctricos no reemplazarán completamente a los de combustión". "Lo que hay que hacer es usar esos recursos naturales infinitos pero variables, de manera inteligente. Porque el sol de noche no está, el viento no siempre sopla y los ríos no siempre tienen caudal. Y además, la demanda también es variable y estacional. Si la demanda es directa y la energía eléctrica que se genera, así como nace se consume, habrá momentos en los que no alcance y momentos en los que haya exceso de producción. Lo que hay que hacer es un colchón. Transformar esa energía de los recursos naturales en hidrógeno a través de electrólisis y almacenarlo para poder transformarlo en energía eléctrica nuevamente al momento que sean necesaria", explicó el científico argentino.