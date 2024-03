El motivo por el que EEUU pide acopio de alimentos, agua y gasolina para el próximo eclipse de abril

El próximo eclipse de mayor envergadura será en Estados Unidos el próximo lunes 8 de abril. Para este fenómeno natural las autoridades de Lorain County, Ohio, han emitido una serie de recomendaciones para los residentes y visitantes entre las que se recomienda abastecerse de alimentos, agua y combustible antes de este evento.

El eclipse del 8 de abril, que solo será visible en una franja que va desde México hasta Canadá, será, en algunos aspectos, mejor que el de 2017, según señaló un físico a National Geographic (NG)

"Es largo, con más de cuatro minutos de totalidad. Debido a la duración, va a ser mucho más oscuro que en 2017 durante la totalidad", señaló al medio Bob Baer, especialista de la Escuela de Física y Física Aplicada de la Universidad del Sur de Illinois y copresidente del Comité Directivo del Eclipse 2017-2024 del Sur de Illinois. "El sol está muy activo ahora y probablemente producirá una corona más grande que la que vimos en 2017, cuando estábamos en un período de baja actividad solar", agregó.

Según la Universidad Autónoma de México, y recoge NG, el eclipse solar total se producirá en una franja de Norteamérica que incluye partes de México, Estados Unidos y Canadá. La trayectoria de la totalidad, que parece un arco estrecho en un mapa de Norteamérica, entrará en México por la costa pacífica a la altura de Mazatlán, "donde el eclipse iniciará a las 10:51:22 (hora local, 18:51 hora peninsular española). La fase total del eclipse empezará a las 12:07:24 y terminará a las 12:11:43, justo cuando el Sol estará en el cenit, o sea en el punto más alto en el cielo".

Lorain County Ohio.

Problemas de logística

Más allá de lo atractivo que es este fenómeno natural, las autoridades estadounidenses han señalado que podría traer problemas en las comunicaciones e infraestructuras. Al mismo tiempo, recomiendan el acopio de alimentos, agua y gasolina para el evento.

En esta línea, la Gestión de Emergencias del Condado de Orain (EMA) en Ohio ha emitido una advertencia a los observadores del eclipse y a los lugareños para que se abastezcan de alimentos, agua y combustible antes del eclipse total del 8 de abril, con una afluencia de visitantes al área esperado, según cuenta iflscience.

Como siempre ocurre con los eclipses, existen preocupaciones de seguridad, en lo que refiere a la salud de la vista por mirar directamente al fenómeno. Sin embargo, aparecen también los problemas logísticos, debido a la gran afluencia de turistas que esperan ver el evento celeste, para el cual se están preparando actualmente las zonas a lo largo del camino de la totalidad.

Los funcionarios del condado de Lorain, por ejemplo, han emitido una advertencia de que a medida que la gente llegue antes del eclipse, podría haber un mayor tráfico, un mayor tiempo de espera para servicios como hospitales y gasolineras, así como dificultades para acceder a alimentos y otros suministros, señala el medio científico.

Declaraciones de la Gestión de Emergencias de EEUU

"Lo que podríamos tener aquí son multitudes a las que no estamos acostumbrados", dijo a USA Today Dave Freeman, director de la EMA del condado de Lorain. "No estamos preparados en términos de infraestructura para eso, no tenemos las carreteras".

"Muchas de las carreteras aquí son de dos carriles. El tráfico podría ser bastante extremo aquí si tenemos más multitudes de las que esperamos", añadió Freeman al medio.

La EMA también advierte que la señal de los teléfonos móviles podría perderse debido al aumento de la actividad de los teléfonos móviles en la zona, sobrecargando el sistema. El equipo advierte a los residentes que durante el fin de semana previo al eclipse, deben llenar sus vehículos con gasolina, abastecerse de alimentos y evitar otros viajes siempre que sea posible.