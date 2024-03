Cómo aumentar la productividad y retención del talento con los programas corporativos de regulación de estrés

Después de casi 20 años desempeñando altos cargos directivos en la división tecnológica del Grupo Santander (SGT) y con más de 5 años de formación y experiencia enfocados a la neurociencia, Ana Hernández, basándose en los beneficios en el cuerpo y en la mente de la atención plena, mindfulness, crea QLS.

Desde la consultora especializada en regulación de estrés en entornos corporativos dirigido, sobre todo, a equipos o directivos, Ana Hernández colabora con compañías de diferentes sectores para revertir los altos niveles de estrés, que afectan tanto a equipos como a directivos, en el día a día, en los resultados de la empresa, así como en la retención del talento a través de programas corporativos de regulación de estrés reduciendo este a través de la atención plena.

Ana ¿Podría decirnos qué le llevó a dar un giro tan rotuno a su carrera profesional?

El último tiempo inmersa en la alta dirección empecé a vivir, cómo el estrés era la única sensación que sentía en mi vida. Llegó a invadirme en todos los ámbitos de mi día a día y de mi noche a noche hasta el punto que tuve que tomar la decisión. Alejarme todo lo posible de ese estilo de vida que me tenía atrapada en la angustia.

Y, ¿Cómo lo hizo?

Primero entré en contacto con el mundo del coaching y buscando, en su llegué a la Programación Neurolingüística (PNL) donde pude iniciar ese cambio de rumbo. No obstante, al no desaparecer el estrés me matriculé en el programa MBSR (Mindfulness based Stress Reduction), o lo que es lo mismo, un programa de reducción del estrés a través de la atención plena. Los niveles de estrés se redujeron estructuralmente y empecé a ser mucho más eficiente y me reconcilié conmigo misma.

Tras esto profundicé en la neurociencia cognitiva y la experiencia ha sido tan determinante en mi vida que he decido compartirla. Ahora me dedico a ayudar a personas que se encontraban en mí misma situación para acompañarles en el proceso de recuperar la serenidad y conquistar la vida que siempre han soñado.

Y es en ese punto es cuando decide crear QLS. Pero ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Cuál es su propósito?

Nuestro propósito se centra en integrar dentro de una empresa, dentro de un equipo, de una división, de una C-level la perspectiva de que hay posibilidad de llevar a adelante grandes retos sin la necesidad de que ello conlleve a un agotamiento mental, físico o emocional.

¿Qué servicios ofrece QLS a las empresas? ¿A qué sectores se dirigen fundamentalmente?

QLS está especializada en aplicar intervenciones profesionales para regular los niveles de estrés de los equipos, líneas directivas o perfiles laborales concretos.

Una vez regulados, definimos estrategias de consecución en cuanto a objetivos o propósitos de equipo.

¿Con qué tipo de empresas trabajan?

QLS trabaja con empresas de ámbito nacional e internacional con equipos de alto rendimiento y con proyectos que tienen fechas muy demandantes en entornos muy dinámicos con cambios activos de manera continua, donde la comunicación es clave y no siempre es interpretada de la misma manera, o donde la velocidad de promoción es alta y por ello requieren períodos de adaptación cortos para seguir remando todos a una.

¿Se pueden "medir", evaluar o contrastar, de alguna forma, los resultados? ¿Realizan algún tipo seguimiento?

Por supuesto, partiendo de la base que para la OMS la salud está clasificada a 3 niveles, nivel físico, emocional y mental, se lleva a cabo tanto al inicio como al final de cada intervención profesional, mediciones de escala de conciencia, de atención consciente, en paralelo se evalúa la presencia e intensidad de estados afectivos de depresión, ansiedad y estrés. Y por último, una medición que tenemos en cuenta es la escala de bienestar psicológico que nos permite valorar el grado de bienestar general del equipo a partir de la información subjetiva acerca de su nivel de satisfacción en el ámbito corporativo. Estas mediciones se llevan a cabo en diferentes estadios del programa para seguir la evolución de los integrantes del mismo.