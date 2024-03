El Supremo absuelve a los directivos de Ausbanc y Manos Limpias por uno delitos de extorsión y estafa

El Tribunal Supremo absuelve a los altos directivos de Ausbanc y Manos Limpias por varios delitos de extorsión a entidades bancarias y uno de estafa. Los altos cargas en ambas organizaciones fueron condenados por la Audiencia Nacional, aunque presentaron varios recursos de casación.

Luis Pineda, director de Ausbanc, había sido condenado a un total de ocho años por estos dos delitos. Miguel Bernad, director de Manos Limpias, por otros lados, tenía que hacer frente a una pena de cuatro años de prisión. Y los otros dos acusados, Ángel María Garay y María Manuela Mateos —colaboradores de este último—, había sido condenados a solo a un año y seis meses por ser cómplices.

Pineda dirigió durante años la asociación de consumidores Ausbanc que luchaba contra los abusos de las entidades bancarias. Sin embargo, según había determinado la justicia hasta ahora, Pineda se alió con Manos Limpias para extorsionar a los bancos para que firmaran acuerdos económicos y, así, a cambio se retiraban las acciones legales que hubieran emprendido. Ahora bien, si las entidades no decidían, Pineda continuaba con la ejecución de los procedimientos legales, además de otorgar de iniciar una oleada de publicaciones algo desfavorables y que perjudicaba a la imagen comercial de los bancos.

El Tribunal, no obstante, alega que no les corresponde "ponderar los desvalores éticos que pudieran identificarse en la conducta de los acusados" y agrega que los supuestos actos de extorsión por parte de Pineda "no pueden ser calificadas como ilícitas o contrarias al Derecho".