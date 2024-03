El millonario legado que deja Akira Toriyama, el padre de 'Dragon Ball' y 'Dr. Slump'

El universo del manga está de luto. Akira Toriyama, uno de sus más grandes referentes, ha muerto a los 68 años de edad, por un hematoma subdural agudo, según ha informado este viernes la compañía Capsule Corporation Tokyo, formada con el fin de gestionar la producción de la obras del artista. Toriyama no solo deja un legado enfrascado en un patrimonio cultural, su trabajo en el mundo del duseño y de la animación, con el que dio vida a Bird Studio, deja una herencia millonaria.

"El mangaka Akira Toriyama falleció el 1 de marzo de 2024 debido a un hematoma subdural agudo. Tenía 68 años. Es una pena porque tenía mucho trabajo por hacer y todavía había cosas que quería lograr. Sin embargo, el fallecido dejó muchos trabajos como artista", señala un reciente comunicado publicado a través de las redes sociales de 'Dragon Ball'.

Akira Toriyama, saltó a la fama en 1980 con 'Dr Slump'. Un trabajo con el que logró 35 millones de ventas en Japón. Ya en 1984, Toriyama le dio vida a Gokú, protagonista de la saga 'Dragon Ball' con la que logró 360 millones de ventas en todo el mundo. Tras el éxito, se adaptó a una serie de anime.

Patrimonio cultural y económico

En los más de 45 años como artista y diseñador de manga, el padre de 'Dragón Ball' cultivó una gran fortuna con un patrimonio neto de más de 50 millones de dólares, según una publicación de Celebrity Net Worth (CNW). Y es que, gracias a la saga de Gokú, una de las series de manga más vendidas de la historia, le permitió generar una franquicia mediática que contiene numerosas adaptaciones de anime, películas y videojuegos. Además, Toriyama se desempeñó como diseñador de personajes para muchos otros videojuegos, incluida la serie "Dragon Quest", "Chrono Trigger" y "Blue Dragon".

Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en Nagoya, Japón. A temprana edad, el artista se inspiró en gran medida en la película de Disney "101 dálmatas" y en la serie de manga "Astro Boy" de Osamu Tezuka. Cuando era adolescente, Toriyama asistió a una escuela secundaria de diseño creativo. Después de graduarse, trabajó en una agencia de publicidad durante tres años diseñando carteles.

Según relata CNW, después de dejar su trabajo en una agencia de publicidad, Toriyama ingresó a la industria del manga al enviar uno de sus trabajos a un concurso amateur en la revista Weekly Sh?nen. Sin embargo, el momento no fue el adecuado para su presentación. El primer trabajo publicado de Toriyama, "Wonder Island", apareció en otra revista, Weekly Sh?nen Jump, en 1978. Al año siguiente, publicó "Today's Highlight Island" y "Tomato the Cutesy Gumshoe", este último con su primera protagonista femenina, personaje que inicialmente dudaba en crear.

La casa de Dragon Ball

Con el éxito de 'Dr. Slump', el japonés creó Bird Studio, una casa de producción de manga creada en la ciudad de Nagoya en 1983. El nombre del estudio fue creado a partir del apellido Toriyama (tori significa 'pájaro', al igual que el inglés bird). El artista creó este estudio porque quería tener independencia. En este lugar, Toriyama trabajó en el manga Dragon Ball con las editoriales de manga Kazuhiko Torishima, YU Kondo y Fuyuto Takeda por Shueisha.

Otros proyectos de diseño

Toriyama diseñó muchos otros proyectos a lo largo de los años en múltiples medios. Entre ellos hay portadas de álbumes, portadas de libros, logotipos y empaques y carteles. También incursionó en el mundo del automóvil en 2005 para diseñar un coche eléctrico para CQ Motors llamado QVOLT. Sólo se produjeron nueve de los vehículos unipersonales.