José Linares (Trops): "Los productores de mango y aguacate sufrimos un ataque injusto e injustificado"

José Linares (Motril 1946) asume la presidencia de Trops, cooperativa que aglutina a más de 3.000 productores de mango y aguacate en uno de los momentos más complejos de la historia de estos cultivos tropicales. La sequía ha puesto en jaque a un sector que se había convertido en la principal industria de zonas como la Axarquía malagueña y la Costa Tropical de Granada, principales productoras de Europa.

Afronta la presidencia de Trops en una etapa marcada por la sequía. ¿Cómo están siendo sus primeros meses?

Están siendo unos meses y años muy duros para nuestros socios y para la agricultura en general, concretamente para la zona de la Axarquía, donde el pantano de la Viñuela está por debajo del 9% de su capacidad y lleva dos años sin suministrar de agua para riego. También hay problemas en otras zonas productoras, como ocurre en una gran parte de la Costa Tropical de Granada que también están sufriendo los efectos de la sequía. Los regantes de esta zona de la Axarquía están perdiendo sus cultivos, siendo una situación insostenible. Necesitamos urgentemente medidas e infraestructuras hídricas que ayuden a revertir esta situación.

¿Cuáles son sus grandes retos al frente de Trops?

Los grandes retos que tenemos desde Trops, siguen siendo los mismos desde hace años. Por un lado, seguir creciendo cómo marca de calidad, ofreciendo fruta siempre en su punto y lista para comer y que el consumidor, cuando pruebe una fruta de TROPS diga que está satisfecho. A esto se suma mejorar los cultivos de nuestros asociados, haciéndolos máseficientes, productivos y sostenibles, poner en el mercado sus productos al mejor precio posible, continuar con una presencia sólida y consolidada en los mercados, explorando nuevas cuotas de mercado y con un crecimiento sostenible. Por otro lado, también pretendemos ayudar a nuestros socios con sus problemas y preocupaciones. Actualmente casi todo se puede resumir en una bajada drástica de cosecha provocada por la falta de agua. Tenemos un fuerte compromiso, para seguir peleando, impulsando y defendiendo, la urgente necesidad de acometer infraestructuras hídricas necesarias para paliar los efectos de la sequía, como puede ser las aguas tratadas, para que den agua de calidad y la urgente construcción de desalobradoras y desaladoras, tanto grandes como pequeñas.

La sequía hunde la cosecha

¿Cómo está impactando la sequía en la producción de aguacate y mango, y en la actividad de Trops?

Pues está siendo muy duro, muchas plantaciones se están cortando o se están haciendo podas drásticas porque los árboles se están muriendo, en esta zona la situación de los agricultores es insostenible. La producción es bajísima por ser la más afectada por la sequía, las cosechas de mango y aguacate han caído hasta en un 80%. Por suerte, Trops, gracias a las medidas que se tomaron hace años, nos permite continuar con una presencia sólida en los mercados. Tiene socios productores en otras zonas de España, desde la Comunidad Valenciana hasta el Algarve portugués, muchas de estas zonas no están tan afectadas por la sequía.

¿Qué medidas prevén tomar si la situación no mejora?

Los socios y agricultores no podemos tomar otras medidas que no sean las de apretar a las administraciones para que hagan las infraestructuras que necesitamos de forma urgente. Nuestros cultivos y sus tierras se mueren. En la situación en la que estamos, es es solo la Administración la que tiene el deber y la obligación de actuar y tomar las medidas necesarias para paliar esta grave situación y ayudar al agricultor.

¿Qué acciones se están llevando a cabo desde Trops para mitigar los efectos de la sequía en sus productores? ¿Y para reducir el consumo de agua?

Trops, junto a sus asociados, han trabajado y trabajan para tener cultivos más sostenibles, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Estamos continuamente investigando e innovando para hacer un uso responsable de los recursos naturales, como por ejemplo, a través de la implantación de sistemas de riego inteligente y a través de investigaciones, con distintos tipos de aguas: como la regenerada y el agua desalada.

¿Cuál es su perspectiva sobre la importancia de implementar medidas a nivel gubernamental para abordar los desafíos derivados de la sequía?

Como he dicho anteriormente, aunque llega tarde, es la administración la única entidad que tiene la potestad y los medios, para tomar medidas contundentes que ayuden a paliar y revertir los efectos de la sequía.

"No podemos actuar únicamente cuando ya tenemos el problema"

¿Cómo ve la necesidad de desarrollar infraestructuras en la Axarquía para garantizar la seguridad hídrica y la estabilidad de la producción agrícola?

Debemos tener en cuenta (y no se dice porque no interesa) que la situación actual de sequía es cíclica, es decir, no podemos decir que la situación de sequía actual sea una situación extraordinaria y que no hayamos sufrido nunca. El pantano que riega la mayor zona productiva de España, es el pantano de la Viñuela, con una capacidad de 160 Hectómetros cúbicos y ha tardado 10 años en quedarse vacío, es decir que en 10 años no se ha hecho nada, desaprovechando una oportunidad magnifica, con tiempo suficiente para haber tomado medidas y acabar de una vez por todas con la falta de agua en esta zona. Por lo tanto, podemos decir que esta situación es sistémica, previsible y se puede evitar, si la administración ataja el problema a corto, medio y largo plazo. No podemos actuar únicamente cuando ya tenemos el problema. Estos problemas de sequía se deberían haber resuelto hace muchos años.

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los productores de aguacate y mango de Trops debido a la escasez de agua en la región?

No solo el problema del agua afecta a los socios de Trops pues afecta a los agricultores en general que están viendo como sus cultivos se mueren y no pueden hacer nada, pero también ha la hostelería al turismo y a la población en general

¿Cree que es necesaria la colaboración del gobierno para lograr un desarrollo sostenible de esta comarca tan duramente afectada por la sequía?

Es fundamental, como he dicho anteriormente, tiene la obligación de establecer un plan hidráulico serio en la comarca que ataque la estacionalidad del agua.

¿Considera necesaria la modernización de los sistemas de distribución del agua en la Axarquía?

En la actualidad el sistema de distribución del agua para los agricultores de la Axarquía no existe, ya que el agua de la Viñuela está cortada desde hace dos años. Pero las fincas están actualizadas con ordenadores y aplicaciones y con los más modernos sistemas de riego por goteo para minimizan el consumo de agua al máximo posible.

Medidas urgentes

¿Qué medidas concretas pediría al gobierno para abordar los desafíos hídricos a largo plazo?

Además, de las aguas tratadas, la construcción de las desaladoras y desalobradoras, Es la única medida que puede garantizar el fin de la estacionalidad y estando el agua al pie de la comarca en la costa.Esta no es una medida innovadora, está en marcha en muchas partes del mundo que tienen más sequía que incluso nosotros. Por ejemplo, y dentro de España, Las Islas Canarias y en países como Israel, Dubái, en el Algarve portugués han interconectado los dos importantes pantanos que riegan la zona etc.

El cultivo de aguacate y mango suele estar en el punto de mira por su alta demanda hídrica. ¿Qué le parece esto?

No es así. El sector del mango y del aguacate está sufriendo un ataque que es injusto e injustificado. Es un tema orquestado por ser dos frutos sanos para el consumidor y en continuo crecimiento. Te podría decir que la huella hídrica del aguacate es inferior a la de otros vegetales de frutas y hortalizas y que consumimos a diario en unas cantidades mucho más elevadas, y que están completamente normalizadas que no están en el punto de mira, pero no se trata de demonizar ningún alimento, todos los vegetales transforman el agua en alimentos. Da la impresión de que hay grupos a los que les interesa estigmatizar al mango y al aguacate.

Desarrollo económico

Ambos cultivos se han consolidado como una de las principales fuentes de riqueza en la comarca de la Axarquía y en la Costa Tropical. ¿Cuál es el impacto económico?

El impacto económico del aguacate y el mango en la Axarquía es significativo debido a varios factores: España es el principal productor de aguacate en Europa, y la Axarquía destaca por ser la que más produce con su contribución significativa a esta producción. Los aguacates producidos en esta región son principalmente para el consumo español y europeo lo que genera ingresos importantes para la economía local.

Además, el cultivo del aguacate produce mucha mano de obra, especialmente de empleo fijo en las fincas para necesarias labores culturales, y principalmente durante las temporadas de siembra y cosecha. Esto genera empleo directo y para la población local, también para industrias relacionadas como el transporte, la comercialización y la exportación.

Y la inversión en el cultivo del aguacate ha contribuido al desarrollo económico de la Axarquía, evitando el abandono de los pueblos y fijando la población, creando infraestructuras y servicios en áreas que de otro modo podrían haber quedado marginadas.

¿Cuál es actualmente el volumen de actividad de Trops? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años?

En 2023 la facturación de Trops alcanzó los 174 millones de euros, siendo la primera vez que esta facturación es algo inferior al año anterior, debido principalmente a los efectos de la sequía sobre las explotaciones agrícolas de nuestros socios. La tendencia en los últimos 15 años ha sido ascendente, pero este año ha tenido efecto la falta de recursos hídricos, esto repercute directamente en la zona, calculamos que en dos años han dejado de ingresar unos 50 millones de euros de esta empresa, pero esperemos que pronto se revierta la situación y en lugar de disminuir su PIB aumente y cree riqueza de forma considerable en esta comarca.

¿Qué previsiones se manejan para las próximas campañas?

Las previsiones en el corto plazo no son optimistas a no ser que llueva mucho, las inversiones en desaladoras para la Axarquía que no se prevén que pudieran estar operativas antes de 2028. En cualquier caso, Trops tiene un crecimiento sostenido ya que el incremento en el número de socios es diario y se van incorporando nuevas zonas geográficas productoras como Portugal, Cádiz o Comunidad Valenciana. La confianza que aporta Trops al agricultor es cuidar su fruta, ayudarle a maximizar los rendimientos de su explotación, vender al mayor precio del mercado, al ser una marca que aporta valor al producto y ser muy eficientes e innovadores en nuestros procesos productivos, hacen que podamos retribuir a nuestros socios como se merecen y con el máximo valor para su producción.