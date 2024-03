Manuel Primo (Universidad Europea): "El ESG debe ser asumido por todos los profesionales de una empresa"

A lo largo de los últimos años la importancia para las empresas de los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) ha crecido exponencialmente. Y es que, cada vez más, partners, empleados, inversores y ciudadanos buscan empresas que sean responsables en el ejercicio de su actividad. Esta estrategia no sólo permite a las empresas alinear su hoja de ruta con la sostenibilidad y la responsabilidad social, sino que, además, les hace ser más eficientes y, por tanto, más rentables.

De hecho, la incorporación de estos parámetros a la estrategia empresarial favorece una mayor competitividad y reducción de costes gracias a la optimización de los procesos. Asimismo, es más sencillo encontrar vías de financiación y mejorar la relación con los stakeholders (inversores, clientes, empleados, comunidades locales...). Por otro lado, el ESG fomenta la innovación, mejora la reputación de marca y facilita que las empresas se adapten mejor a las nuevas regulaciones que van surgiendo.

Por todo ello, elEconomista.es, junto a la Universidad Europea, ha lanzado el curso Integración de Criterios ESG en la Empresa. Esta formación está diseñada para incorporar y aplicar los principios ESG en la creación de valor a largo plazo para la empresa. En este curso se desarrollan habilidades para evaluar los riesgos y oportunidades ESG que puedan afectar a la empresa.

Se trata así de integrar estos criterios en la estrategia empresarial para lograr un crecimiento sostenible y responsable a la vez que se genera un impacto positivo en la sociedad. A este respecto, como señala Manuel Primo Prieto, director del máster universitario en Dirección y Gestión de RR.HH. de la Universidad Europea, "los criterios ESG deberán formar parte de las políticas de la empresa y deberán ser asumidos e internalizados por todo el equipo".

¿Cómo ha cambiado la importancia del ESG en los últimos años?

Los criterios ESG (Enviromental, Social and Governance), están relacionados con la gestión de las organizaciones enfocada en la coordinación de esos tres factores principales: ambiental, social y de gobierno que, aunados, y sin olvidar los aspectos productivos, van orientados hacia la sostenibilidad y compromiso social. Los criterios ESG se están convirtiendo en una exigencia por ambas partes; cliente y proveedor, a la hora de cerrar cualquier acuerdo de colaboración, garantizando así que cualquier actividad empresarial vaya encaminada hacia el cumplimiento de los mencionados tres factores.

¿Cuáles son los beneficios para la empresa de integrar estos criterios?

La globalización, la diversidad y la competencia, en general, hacen complicada la decisión a la hora de cerrar acuerdos de colaboración; todos ofrecen buenos servicios, pero es muy importante tener conocimientos sobre hacia dónde van nuestras acciones productivas y sus implicaciones a corto, medio o largo plazo; por ello, saber que nuestros acuerdos colaborativos están relacionados con el avance social y medioambiental, al ser parte de nuestra política interna, hacen que favorezcan nuestros objetivos como organización responsable. Los lazos entre empresas ESG tendrán una repercusión directa en la reputación y sostenibilidad del negocio.

Las empresas que no integren el ESG ¿están abocadas a desaparecer?

En el entorno social y empresarial nunca podemos confirmar o rechazar una hipótesis en su totalidad, hay muchos factores que intervienen en el éxito o fracaso de una empresa; no podría afirmar que una empresa fracasaría de no seguir con estos criterios, hay otros factores que influyen directamente en el éxito: tamaño, recursos económicos, tipo de producto, competencia, especialización, etc. Ahora bien, un sistema organizativo que tenga en cuenta estos criterios ESG y que establezca acuerdos con inversores que exijan estos esfuerzos, garantizarán un mercado exclusivo con beneficios mutuos, creando sinergias cliente/proveedor que siempre aportarán beneficios por ambas partes.

¿Es necesario que todo el personal de la empresa tenga nociones sobre los criterios ESG? ¿por qué?

Sin duda, los criterios ESG deberán formar parte de las políticas de la empresa y deberán ser asumidos e internalizados por todo el equipo de dirección y trasladarse a todos sus colaboradores. El desarrollo de estos principios implantando un plan de transparencia y participación, favoreciendo la diversidad, la conciliación, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo del empleado, harán que los niveles de motivación y de sentimientos de pertenencia se desarrollen en la misma medida, incidiendo en la rentabilidad y mantenimiento de la propia organización.

¿Cómo puede ayudar al profesional un curso como el que ofrece la Universidad Europea?

La formación es una de las principales herramientas para el desarrollo personal y profesional; nuestra formación está desarrollada por profesionales comprometidos que implican a los alumnos en cualquiera de sus áreas; formación participativa y basadas en casos reales que el propio alumno interviene, se implica y aporta soluciones, internalizando los procesos en base a su propia experiencia; siendo ésta una de las mejores formas: aprendizaje basado en la experiencia.

¿Cómo de importante para el desarrollo profesional es la formación en este ámbito?

Estamos en un entorno cambiante de forma exponencial. Es necesaria la formación continua y la actualización de conocimientos. La transformación digital ha quedado obsoleta con la implantación, cada vez más presente y cotidiana, de la inteligencia artificial. La información tiene un recorrido muy corto y es necesaria la actualización constante del profesional. Las competencias profesionales, igualmente, están cambiando según las necesidades del mercado, pero una que se está imponiendo es la propia curiosidad, definida como la necesidad de aprender. La formación es clave, pero la búsqueda constante de la información ha de ser una acción que debemos interiorizar en nuestro entorno cotidiano. Sin duda la formación y el desarrollo van de la mano, pero la necesidad de conocer ha de ser nuestra principal motivación a nivel profesional.