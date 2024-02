Ilia Topuria deja K.O. a extranjería: los pasos para obtener su nuevo DNI español y el futuro de su nacionalidad georgiana

Ilia Topuria, de origen georgiano, pero residente en Alicante desde que tenía 15 años, no tiene DNI español, al menos hasta ahora. Y es que, en esta jornada, el presidente del Gobierno le prometió al nuevo campeón del mundo de la UFC la nacionalidad.

Antes de reunirse con Pedro Sánchez, Topuria visitó 'El Hormiguero'. En el programa de televisión, el campeón de peso pluma de la UFC lamentó no haber recibido la felicitación de Sánchez y agregó que recibir la nacionalidad española sería su "segundo sueño".

"Le pienso pedir personalmente el DNI español. A ver si me puede ayudar a cumplir el sueño. La verdad es que me haría muchísima ilusión", dijo Topuria, a propósito del encuentro que tendría en esta jornada con el jefe de Gobierno.

Ya en la reunión de hoy, Pedro Sánchez, ha destacado el "esfuerzo, dedicación y perseverancia" que le llevó al deportista a cumplir el sueño de convertirse en el campeón del mundo de la UFC. Además, ha aprovechado la instancia para prometerle que pronto tendrá su DNI: "El segundo (sueño) también se hará muy pronto realidad. Tu amor por España se reflejará en tu DNI español".

La historia de nacionalidades de Topuria es amplia. El también apodado "Matador" nació en Halle (Alemania), pero tiene la nacionalidad georgiana, de donde son originarios sus padres y donde residió entre los siete y los 15 años. En la actualidad vive en Alicante. Es en esta última ciudad donde el deportista ha "madurado", donde vive su familia y amigos y donde ha encontrado su actual profesión que lo ha consagrado como campeón del mundo de la UFC.

Sin renegar de su pasado, y por ese sentimiento de identidad española, a Topuria se le vio, tras conseguir el título, con una bandera en la que estaba unida la de Georgia y la española. "Cuando aterrizaba el avión y pensaba que tenía que pasar por el lugar donde pasan todos los extranjeros y no por donde pasan los españoles, y que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país, me dolía en el corazón, pero esto no cambia el amor que yo le tengo a España", señaló el deportista al llegar a Madrid.

¿En qué situación de extranjería está Topuria?

Según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la obtención de la nacionalidad española por residencia exige la residencia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, que sería el caso de Topuria si tuviera que acceder al conducto regular, pero renunciando a su país de origen, cosa que él no quiere.

Sin embargo, el deportista, al recibir el reconocimiento de Sánchez recibirá automáticamente la nacionalidad por Carta de Naturaleza. Según reza el documento del Ministerio de Justicia "esta forma de Adquisición de la Nacionalidad, tiene carácter graciable y no se sujeta a las Normas Generales de Procedimiento Administrativo. Será otorgada o no discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales".

Al recibir la nacionalidad de nuestro país, Topuria tendría que renunciar a la georgiana, debido a que España no tiene convenio de doble nacionalidad con dicha nación. Además, Georgia no permite a sus ciudadanos obtener la doble nacionalidad con otro país.