Una chirigota de los carnavales de Cádiz se burla de la tragedia del incendio de Campanar: "Este año han adelantado las Fallas en Valencia"

Hacer humor de la tragedia. Esto es lo que pretende una chirigota de Cádiz que ha causado indignación después de que se burlara del incendio del edificio de Valencia que ha dejado diez fallecidos, 15 heridos y ha dejado sin casa a un centenar de personas.

En un vídeo que ya está corriendo como la pólvora, se ve a la chirigota 'Intocable' cantando unas coplas en medio de la calle rodeada de un grupo de personas. La canción se refiere a que estamos en la época de los ofendidos y que no se puede ya hacer gracias ni bromas de nada.

"Ultimamente no sé lo que pasa, que en carnavales los repertorios no tienen gracia. Hay ofendidos por cualquier pamplina, si reirnos de todo es la mejor de las medicinas", rezan los primeros versos de la estrofa.

"Se dicen cosas que mucha gente no está de acuerdo, por eso ahora yo saco un tema que me la juego", continúa la canción alertando ya de la polémica que está por llegar. "Muchos con la fiesta, no tienen paciencia, que han adelantado este año las Fallas en Valencia" concluye la chirigota para la sorpresa de los asistentes.

Algunos aplauden y se ríen, otros simplemente no saber reaccionar ante lo que acaban de escuchar. "Esto es carnaval" se escucha a otros jalear al terminar la copla humorística que ha causado el rechazo y la indignación en las redes sociales. ¿Es necesario hacer bromas de una tragedia que ha conmocionado a todos?

La chirigota callejera "Intocable" de Cádiz se burla del #IncendioCampanar de Valencia.



Desde @dfef2_0 nos sumamos a la repulsa pública de este grupo de chirigota. pic.twitter.com/2dbXuCJb4g — De festa en festa 2.0 (@dfef2_0) February 26, 2024



Una de las voces que ha salido al paso de la sátira es Carlos Herrera, que califica de "cretinos" tanto a los que cantan como a los que aplauden. "Me parecen una banda de cretinos ellos y los que ríen la gracia, porque claro, lo bueno que tiene el carnaval es que la libertad es para todos, para el que canta la copla, pero también para el que la juzga", ha señalado el comunicador, que ha sentenciado que se trata de "una excrecencia en un charco, no es más".