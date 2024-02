El plan 'fantasma' del Rayo Vallecano para cambiar de estadio: sin terreno ni fondos

El Rayo Vallecano tiene en el aire la posibilidad de construir un nuevo estadio fuera de Vallecas. El presidente del club madrileño, Raúl Martín Presa, lleva meses planificando un nuevo estadio bajo el pretexto de que el actual "se ha quedado obsoleto" y el equipo necesita "aumentar la capacidad del estadio o irnos a otro. Si queremos jugar en Europa tenemos que cumplir una serie de exigencias".

Además, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su apoyo a la idea del presidente y, según confirmó en una entrevista realizada por el diario As, "es insostenible que sigan en Vallecas".

Entrevías, Ensanche o Valdecarros son algunos de los emplazamientos que se han rumoreado para este nuevo estadio; sin embargo, a día de hoy, todavía no hay nada sobre la mesa. Fuentes cercanas al proceso aseguran a este periódico que "no nos consta que exista la posibilidad de un nuevo emplazamiento" y agregan que "no sabemos si se han reunido las altas esferas implicadas".

Sin ayudas de CVC

A todo esto hay que sumarle que el Rayo Vallecano todavía no ha presentado el proyecto para poder acceder a las ayudas otorgadas por CVC— el fondo invirtió casi 2.000 millones en infraestructuras, digitalización y otro aspecto clave para el negocio— a los equipos de LaLiga. La organización presidida por Javier Tebas todavía tiene en su poder 350 millones de euros para repartir entre los equipos una vez presenten la justificación de sus proyectos. "Las pautas son las mismas para todos los clubes. Tienen que presentar un proyecto con justificaciones que debe ser aprobado", alegó el director de la Oficina de Clubes de LaLiga, Jaime Blanco, en una rueda de prensa.

El club cerró el 2022 con unos ingresos de 52,3 millones de euros y abandonó los números rojos, logrando un resultado neto de 3,7 millones. Sin embargo, en palabras de Presa, "seguimos siendo el equipo que menos facturación puede obtener en LaLiga", ya que "el estadio no cuenta con zonas VIP, de almacenamiento, ni un parking para jugadores ni autoridades. Y, todo esto afecta a la obtención de ingresos". "El club no tiene la capacidad para financiar una reforma", ha asegurado varias veces Martín Presa. Ante este panorama y sin la posibilidad de acceder inmediatamente a las ayudas de CVC, el Rayo Vallecano no tiene muchas más opciones para poder construir un nuevo estadio, a no ser que reciba el apoyo de la Comunidad o de un grupo inversor.

El estadio de Vallecas pertenece a la Comunidad de Madrid, pero el equipo madrileño tiene un convenio de cesión por 25 años. Este tiene una capacidad para 14.700 personas; pero, según ha comentado el presidente del equipo en varias entrevistas, "llevamos más de diez años intentando explicar la situación que tenemos, que no entramos todos los aficionados".