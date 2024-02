Chema Lamirán (Universidad Europea): "Sigue habiendo déficit de talento pese al crecimiento de la formación digital"

Sin lugar a dudas, la digitalización se ha convertido en una de las principales estrategias empresariales. No en vano, las compañías que tenían un mayor grado de digitalización han logrado frenar el impacto de la crisis económica derivada de la pandemia en mayor medida que aquellas cuyos procesos estaban más atrasados o eran inexistentes. En este sentido, la rapidez con la que la tecnología evoluciona y transforma industrias enteras ha llevado a las empresas a concienciarse de la necesidad de adaptarse a este entorno tan cambiante.

Esa transformación avanza más rápido que la generación de talento digital. De hecho, a pesar del crecimiento de las formaciones en este ámbito, la demanda sigue superando a la oferta. Por ello, formarse en este campo puede suponer un punto de inflexión en la carrera de un profesional. Se calcula que hay un déficit actual de entre 100.000 y 200.000 profesionales con perfil tecnológico por falta de cualificación

En este contexto, elEconomista.es, junto a la Universidad Europea, ha lanzado el curso Digitalización, contexto tecnológico y oportunidades de negocio, enfocado para comprender mejor la economía digital y la disrupción en la que tienen que desarrollarse las organizaciones.

Chema Lamirán Palomares, director del Máster de Marketing Digital y Big Data en la UEV y docente en los Grados de Marketing y ADE, da las claves de por qué es indispensable para los profesionales formarse en esta área si quieren diferenciarse.

¿Son conscientes las empresas de la disrupción digital en la que tienen que desarrollarse?

Sí… pero con reservas. Cada vez más empresas son conscientes de la disrupción digital y su impacto en los modelos de negocio tradicionales. La rapidez con la que la tecnología evoluciona y transforma industrias enteras ha llevado a una mayor conciencia de la necesidad de adaptarse y aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización. Sin embargo, esta consciencia no afecta desgraciadamente a todas las empresas por igual. Si bien las grandes son plenamente conscientes de ello, todavía hay muchas pequeñas y medianas empresas que piensan que esta disrupción no va con ellas. No ven, o no quieren ver, que la omnicanalidad es un valor indispensable para conectar con sus clientes y la IA debe ser una herramienta que ayude y posibilite la evolución y mejora de la eficiencia de los procesos internos.

¿Cómo se debe diseñar una propuesta de valor digital con sentido de negocio?

El diseño de una propuesta de valor digital efectiva implica comprender a fondo las necesidades y expectativas del cliente, identificar tecnologías relevantes y asegurarse de que la propuesta esté alineada con los objetivos comerciales. Es esencial integrar la tecnología de manera estratégica para mejorar la experiencia del cliente, optimizar procesos internos y crear un diferenciador competitivo. A mí, siempre me gusta destacar que el mayor sentido y orientación de un negocio ha de ser el servicio al cliente, y sin duda el valor digital, pero conociendo las posibles limitaciones de nuestros clientes ha de ser un must.

¿Cuáles son los principales retos en un proceso de digitalización?

Los retos incluyen romper en muchas compañías y profesionales la resistencia al cambio y la integración de tecnologías nuevas. Otro reto vital es el de la ciberseguridad, y por supuesto la adquisición y retención de talento digital. Relacionado con este último, la actualización constante para mantenerse al día con las tendencias tecnológicas emergentes es vital, la formación es un objetivo, que nunca debe desaparecer, tanto a nivel de herramientas como de concepto estratégico.

¿Cuál es el coste de oportunidad de no integrar la digitalización en el negocio?

El coste de no abrazar la digitalización se manifiesta indudablemente en la pérdida de eficiencia, en la incapacidad para satisfacer las expectativas cambiantes de nuestros clientes, además de la falta de competitividad en un mercado cada vez más digital. La innovación y la agilidad digital son fundamentales para mantenerse relevantes y sostenibles a largo plazo.

¿Por qué es tan importante el dato para las organizaciones?

Los datos son el activo más valioso en la era digital. Proporcionan insights para la toma de decisiones, para la personalización de servicios, o la identificación de tendencias y optimización de procesos. La gestión adecuada de estos datos también es crucial, sobre todo en este momento donde esta obsesión por el big data nos puede llevar a una infoxicación por el uso abusivo de los mismos, o por el contrario por un sesgo en la toma de decisiones, por no considerarlos adecuados. Además, no olvidemos, que la gestión de estos datos supone también un reto actual tanto para el cumplimiento normativo como para la seguridad de la información.

¿Tenemos suficientes profesionales preparados para afrontar esta nueva realidad?

Aunque hay un crecimiento en la formación digital, la demanda de profesionales sigue superando la oferta. Es esencial continuar invirtiendo en programas educativos especializados y fomentar la capacitación continua para satisfacer las necesidades del mercado laboral digital.

¿Qué puede aportar al profesional un curso como el que ofrece la Universidad Europea?

El curso de transformación y digitalización en la Universidad Europea proporciona los conocimientos prácticos y teóricos sobre las últimas tendencias digitales, herramientas tecnológicas y estrategias de negocio. Además, ofrece oportunidades de networking y colaboración con profesionales de la industria, preparando a los estudiantes para afrontar los desafíos del entorno digital.

¿Por qué es importante formarse en este ámbito?

La formación en digitalización es esencial para adaptarse a un entorno empresarial en constante cambio. Proporciona habilidades necesarias para liderar procesos de transformación digital, tomar decisiones informadas basadas en datos y aprovechar las oportunidades que la tecnología ofrece para impulsar el éxito empresarial a largo plazo.