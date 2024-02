La Xunta de Galicia paga 550 euros a 7.000 mariscadores "a 72 horas de votar" y VOX presenta una denuncia ante la JEG

La Xunta de Galicia dio la orden de pago este mismo jueves de una ayuda de 550 euros a un total de 7.000 mariscadores por la crisis del sector. La medida ha provocado que VOX presente una denuncia contra el Gobierno gallego y el Conselleiro do Mar, Alfonso Villares, por producirse "a 72 horas de votar".

Esta acción, apunta la coordinadora nacional jurídica de VOX, Marta Castro, "supone una grave vulneración de los principios electorales reconocidos, de neutralidad, igualdad, objetividad y transparencia que rigen en todo proceso electoral".

Además, considera la formación, se ve "agravado en esta ocasión" puesto que "el otorgamiento de esta ayuda económica justo en este periodo induce y anima a los beneficiados a votar al anunciante con la expectativa de cumplimiento si obtiene la representación solicitada". En definitiva, "pide el voto a cambio de otorgar las ayudas públicas anunciadas".

En su escrito, VOX señala que el periodo electoral es el "momento en el que más escrupulosos debieran ser los representantes institucionales".

Además, "no cabe duda alguna que las personas del sector marisquero, ante las dificultades económicas del desarrollo de su actividad en la que se encuentra, desarrollarán una posición más favorable a votar a aquella formación que, no sólo hace una promesa de beneficio como una promesa electoral, sino que, desde el actual Gobierno anuncia la aprobación de la medida e ingresa efectivamente una cantidad que no forma parte de la actividad ordinaria de un gobierno en funciones", finalizan.

SMS a los trabajadores de salud

Pero no solo la Xunta ha suscitado la polémica con el ingreso de esta ayuda a los mariscadores. Este mismo viernes ha enviado a los trabajadores del servicio de salud gallego varios SMS en los que anuncia subidas salariales y la mejora de varios complementos, algunos de ellos pactados en abril de 2023.

En concreto, empleados de la sanidad pública gallega, incluidos los que están en formación especializada -como los MIR-, han percibido estos SMS para recordarles los aumentos en los precios de las guardias, así como la aplicación de complementos como el de turnicidad y la carrera profesional.

Estos incrementos fueron pactados en abril de 2023 con los sindicatos representados en la mesa sectorial. El acuerdo recogía un aumento del 7,9% en el precio de las guardias en días laborables y en el complemento de turnicidad. Esta subida se dividió en dos tandas: la mitad se aplicó el 1 de julio de 2023 y la otra mitad, el 1 de enero de 2024.

Asimismo, con la entrada del nuevo año, estaba previsto que se aplicase otro incremento del 15,61% para las cuantías correspondientes a las guardias en domingos y festivos, así como la consideración de la noche del viernes como 'prefestiva'.

Por tanto, son aumentos que estaban ya incluidos en los presupuestos de la Xunta de 2024, que entraron en vigor a 1 de enero, pero que se notarán en la nómina de febrero, de acuerdo con estas comunicaciones del Sergas.

Mensajes recibidos por los trabajadores de salud gallegos

El Servizo Galego de Saúde (Sergas), en declaraciones a Europa Press, atribuye estos SMS a la comunicación habitual que mantiene con sus trabajadores, también en cuestiones relativas a los cambios que tendrán en su nómina. En este sentido, explican que, "siempre que hay cambios" en las condiciones laborales, se informa a los trabajadores, tal y como se hizo, por ejemplo, con la carrera profesional.

Es más el Sergas alega que su comunicación con los trabajadores vía SMS es "fluida y habitual en asuntos de interés para los trabajadores", como es el caso de oposiciones, intersustituciones y concursos de traslados, entre otros supuestos.