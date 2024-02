Alberto Garzón ficha por la consultora del exministro José Blanco

El ex ministro de Consumo y ex líder de IU, Alberto Garzón, ya ha encontrado un nuevo empleo junto a varios otros exministros. Según ha anunciado en un comunicado, Garzón está a punto de fichar por la consultora Acento, fundada y dirigida por el socialista José Blanco (ex de Fomento) y que preside el popular Alfonso Alonso (ex de Sanidad).

En el mensaje, Blanco cree que la llegada de Garzón "potenciará la diversidad y la perspectiva para enriquecer el servicio a los clientes" durante estos "tiempos singulares que requieren de un angular lo más amplio posible".

Garzón abandonó la dirección de IU el pasado mes de noviembre, tras la formación del segundo Gobierno de coalición en el que participa su fuerza, esta vez como parte de Sumar. El político se convirtió en diputado tras destacar en las movilizaciones del 15-M, en 2011, y se puso al frente de la coalición de izquierdas desde 2016, en medio de la irrupción de Podemos. De la mano de sus rivales llegó al Consejo de Ministros en el 2020. Su salto a la empresa privada depende ahora del visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno.

Acento, el 'lobby' de Blanco, logró un beneficio de 1,5 millones de euros en 2022 y lleva una línea ascendente clara en los últimos años. Entre sus empleados hay expolíticos de todos los colores: socialistas como Elena Valenciano; numerosos 'populares' como Alonso; gente de ERC, como Miquel Gamisans; y hasta Marco Candela, exdiputado de Podemos.