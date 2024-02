Trump asegura que resolverá la guerra de Ucrania y acusa a Zelenski de ser "el mayor vendedor de la historia"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump señaló este sábado que la guerra entre Ucrania y Rusia debe terminar, reiterando su desaprobación por enviar más ayuda al extranjero mientras el Senado busca avanzar con un paquete para proporcionar fondos de emergencia para Ucrania e Israel.

"Tenemos que resolver esa guerra y yo la resolveré", ha dicho Trump, el favorito republicano para la nominación presidencial de 2024, en un mitin de campaña el sábado en la ciudad de Conway, en Carolina del Sur, recogido por la agencia Bloomberg.

En su discurso, se ha referido al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, como "el mayor vendedor de la historia" y ha tratado de sugerir que Estados Unidos podría "perder cientos de miles de millones de dólares" si Ucrania llegara a un acuerdo con Rusia -que invadió el país hace dos años- y "todos de repente ya no quisieran tratar con nosotros".

El posible regreso de Trump a la Casa Blanca es cada vez más un factor en la guerra de Ucrania para recuperar el territorio ocupado por Rusia después de que fallara la contraofensiva, que Zelenski se peleara con su principal comandante militar y la ayuda militar estadounidense haya quedado estancada en el Congreso. Zelenski dijo este mes que quiere "creer y esperar" que los cambios políticos en Estados Unidos no signifiquen el fin de la ayuda a Ucrania.

Ataque a Haley

Trump ha mencionado a Ucrania solo brevemente mientras proseguía su campaña para asestar un golpe de gracia a Nikki Haley, su última gran rival republicana, en su propio territorio en las primarias republicanas en Carolina del Sur del 24 de febrero. Está ha sido su primera visita al estado desde su victoria en las primarias de New Hampshire en enero.

Las encuestas muestran a Trump en una posición dominante en Carolina del Sur, aventajando a Haley por 31 puntos porcentuales en el promedio de RealClearPolitics de las encuestas estatales republicanas.

Trump atacó en el mitin a su rival para la presidencia del partido republicano, Nikki Haley, burlándose de la ausencia durante la campaña de su marido, quien está desplegado en el extranjero: "¿Dónde está su marido? Oh, él está lejos. (...) ¿Qué pasó con su marido? ¿Dónde está? Se ha ido", afirmó Trump en su mitin en el pueblo de Conway, según ha informado la CNN.

Michael Haley está actualmente desplegado en África con la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur en apoyo del Comando de África de Estados Unidos, su segundo despliegue en servicio activo en el extranjero.

"Falta de respeto"

"Michael está desplegado sirviendo a nuestro país, algo de lo que no sabes nada. Alguien que continuamente falta el respeto a los sacrificios de las familias militares no tiene por qué ser comandante en jefe", ha criticado Haley en una publicación en la red social X, antes Twitter.

Cabe destacar que la ex primera dama Melania Trump no ha acompañado a su marido en ningún evento público de campaña desde su anuncio presidencial en noviembre de 2022 y no ha aparecido junto a él en ninguna de sus comparecencias ante el tribunal.