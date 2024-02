Todo lo que se sabe de la extraña desaparición de Vicente Sánchez, un vecino de Hinojal (Cáceres) al que le tocó la lotería

Se llama Vicente Sánchez Rivero, tiene 79 años, pelo moreno, 1,65 metros de altura y lleva desaparecido desde el pasado sábado 27 de enero. Es vecino de Hinojal, un pequeño pueblo de Cáceres de apenas 400 habitantes, y lo último que se sabe de él es que tenía que ir a la ciudad a sacar dinero del banco.

Tente, como así es conocido en la localidad, es un hombre de rutinas con una vida ordenada, por eso a su familia le extraña que haya salido de casa sin el teléfono móvil y con la cama sin hacer, como si tuviera prisa. En su domicilio no se ha encontrado nada extraño. Al no saber nada de él, un vecino saltó el muro de su domicilio pensando que el hombre se encontraba en él tras haber sufrido una caída o cualquier accidente casero. Pero no halló ningún rastro.

Varios medios de comunicación llevan días informando de que a Vicente le había tocado un millón de euros en la lotería, hecho que todo el pueblo conocía y que podría ser el motivo de su desaparición. No obstante, en declaraciones a Antena 3, Elvira, la hermana del desaparecido, ha asegurado que esto sucedió hace ocho años y que "hasta ahora no se han metido con él". Asimismo, ella ha reconocido que se enteró por una tercera persona, que su hermano nunca le contó que había ganado dinero con la lotería.

Además, Elvira señala que tanto a ella como a su otra hermana les pidió documentación para realizar su testamento, pero desconoce si llegó a hacerlo. "Soy muy inculta" ha declarado la mujer, pero insiste en que a su hermano lo han sacado de casa, "no se ha ido por su propia voluntad porque es una persona con mucho miedo de todo y no le abre la puerta a cualquiera y siempre tiene la llave echada".

La última vez que habló con él fue hace 15 días y le aseguró que se encontraba bien, pero la semana pasada le llamó en varias ocasiones y ya no respondía. "Esto es algo muy extraño en él, porque si ve mi llamada perdida siempre me llama de vuelta" ha explicado Elvira.

Iba a Cáceres a sacar dinero del banco

Asimismo, otra vecina del pueblo ha reconocido que Vicente le había comentado que tenía que ir a Cáceres a cobrar el dinero de la pensión a final de mes. Algo que el hombre siempre tenía por costumbre. Para eso siempre cogía un autobús los lunes y los viernes, pero en esta ocasión no lo hizo.

Tanto la Guardia Civil como la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) lleva una semana peinando la propia localidad así como las zonas limítrofes en busca de alguna pista sobre su paradero pero por el momento no han conseguido avances.

Cabe recordar que este pasado viernes, el cuerpo desplegó un dispositivo formado por agentes, drones, un perro especializado y el equipo de actividades subacuáticas.