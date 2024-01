Cerca del 60% de las empresas gallegas prevé que su facturación aumente este año

El 58% de las empresas gallegas prevé que su facturación aumente este año, según se desprende de la séptima edición del informe de 'Retos y perspectivas de inversión en Galicia para 2024', elaborado por BDO, una de las mayores firmas globales de servicios profesionales. Esta tasa se alcanza a pesar de que el 34% del tejido empresarial considera que España se enfrentará a una recesión económica en 2024.

Los resultados de este año dejan entrever mayor optimismo entre el empresariado gallego respecto a la anterior edición. Un 58% de los directivos encuestados considera que el crecimiento será moderado, seis puntos más que el año pasado. Las principales razones son: el endeudamiento público y empresarial y el aumento de la deuda, en primer lugar, seguido de la inflación, las tensiones geopolíticas y la crisis energética.

Respecto a las perspectivas sobre la evolución de la economía de las firmas de 'private equity', son muy similares a las del tejido empresarial gallego, ya que el 58% considera que el crecimiento económico en la región será moderado, mientras que el 25% confía en que la evolución de la economía gallega será más favorable que la del país.

El informe ha sido presentado este miércoles en Vigo, en un acto que ha contado con la participación de la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana; y la directora del Instituto Galego de Promoción do Emprego (Igape), Covadonga Toca. El encuentro también ha contado con la presencia de Josefina Fernández, fundadora de Geriatros-DomusVi; Rafael Pérez-Cea, socio de MCH; así como Pelayo Novoa y Jorge Montoya socios de BDO.

Perturbaciones

Según el estudio de BDO, la perturbación económica que más impacto tuvo para el tejido empresarial gallego en 2023 fueron las disrupciones en la cadena de suministro, pero en 2024 los empresarios gallegos coinciden en que la inflación, seguido del endeudamiento, serán los factores que tendrán un impacto mayor en economía y empresas.

Por otro lado, los fondos de inversión consideran las tensiones geopolíticas y la inflación como las perturbaciones macroeconómicas que pueden influir en la marcha de la economía de Galicia. En este contexto de debilidad, las refinanciaciones seguirán siendo relevantes en 2023.

Según las previsiones, la subida de tipos aumentará las necesidades de financiación adicional. Tal y como apuntan el 37% de los fondos participantes en el informe, se percibirá un aumento de situaciones de insolvencias. Asimismo, el 11% de los fondos encuestados contemplan que el aumento de tipos de interés permitirá acceder con más facilidad a la financiación pública.

Desde el punto de vista inversor, la firma de operaciones corporativas en Galicia en 2023 frenó ligeramente. Un 17% de los fondos realizó alguna operación de entrada en el capital de una empresa, frente al 25% de operaciones realizadas en 2022. No obstante, aumentó el número de operaciones analizadas por cada fondo. Según se desprende del informe, un 80% de los fondos que no llegaron a firmar ninguna operación analizaron más de dos oportunidades.

Sectores de éxito

Respecto a los motivos por los que no culminaron las operaciones corporativas, los fondos destacan la disminución del atractivo de las oportunidades analizadas y no por el precio que, en ningún caso, fue un factor determinante para que no culminara el proceso. De cara al 2024, el 92% de los fondos que han participado en el estudio de BDO se plantean invertir en Galicia, lo que pone de manifiesto que la comunidad continúa como un enclave para la inversión.

Respecto al atractivo de los diferentes sectores, la salud y el deporte y las TIC se han consolidado como los más atractivos para los inversores, lo que desplaza por primera vez a la industria agroalimentaria. En cambio, las actividades menos atractivas para los inversores continúan siendo el sector de la construcción y de la automoción.

En cuanto a los factores determinantes para favorecer la inversión, el informe de BDO indica que los aspectos más favorables de las empresas gallegas continúan siendo la especialización, la calidad, el tamaño y la concentración. Por el lado contrario, entre los menos atractivos se sitúan la cultura financiera, su poca flexibilidad y el carácter familiar, que ha quedado relevado con el paso de los años.

En esta edición del informe de BDO los fondos y el tejido empresarial de Galicia han coincidido en que la capacidad de atraer y retener talento es un aspecto muy positivo a la hora de plantear posibles inversiones. Pelayo Novoa, socio de BDO destacó que el estudio permite estudiar las tendencias que se mantienen a lo largo de los siete años que se lleva realizando en la comunidad.