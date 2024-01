Antonio Sanz: "Iniciamos una revolución administrativa para que Andalucía sea donde más fácil resulte invertir"

Antonio Sanz Cabello es hoy posiblemente el político con más años en primera línea de la política andaluza. La mayoría en la oposición. Los últimos cinco, en tareas de Gobierno, primero como viceconsejero y ahora como consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Sólo el nombre de la consejería ya es una declaración de intenciones, así como la decisión del presidente Juanma Moreno de dejar cuestiones como el diálogo social y la simplificación administrativa en manos del número 2 del ejecutivo.

Como consejero de Diálogo Social, ¿cómo valora el grado de cumplimiento del pacto firmado con sindicatos y patronal en marzo pasado?

Para este Gobierno su cumplimiento es prioritario y avanza de manera satisfactoria. El pacto en sí es el mayor escudo social que se ha hecho jamás para impulsar la economía de Andalucía y para proteger a los sectores más necesitados en un periodo de crisis. Las 194 medidas contempladas y las 17 mesas de trabajo evolucionan de manera satisfactoria, y lo que puedo trasladar es que haremos un balance en la primera quincena de febrero en la Comisión de Seguimiento con los agentes económicos y sociales. Lo que sí puedo garantizar es que el gobierno va a cumplir este pacto de pleno, que es una prioridad política. El pacto contempla medidas urgentes para ayudar a las familias y a las personas trabajadoras que hemos puesto en marcha: ayudas contra el incremento del coste energético, el pacto de la atención primaria, las ayudas a pymes y autónomos, garantías sobre los nuevos préstamos hipotecarios para apoyar la financiación de la vivienda adquirida por jóvenes … Haremos un balance, pero el pacto evoluciona favorablemente y se va a cumplir. De hecho, hay que valorar que se va a evaluar su su cumplimiento y existe una comisión de seguimiento, en la que yo mismo participo como consejero, junto a los sindicatos y a los empresarios; y en segundo lugar, que existe una garantía presupuestaria de cumplimiento. He hablado de las medidas urgentes, pero hay medidas prácticamente para toda la legislatura de las que una gran mayoría están hoy ejecutadas o ya en ejecución.

Los sindicatos ya han manifestado su descontento sobre todo por el cumplimiento de las medidas pactadas en el ámbito de la sanidad.

Creo que cuando se celebre la Comisión de Seguimiento todos podremos sacar conclusiones comunes, porque una de las cuestiones acordadas es establecer mecanismos de medición, para que no haya discrepancia sobre lo que se cumple y lo que no. Jamás ha habido un gobierno con tanto diálogo con sindicatos y empresarios, desde el presidente y a nivel de consejero, con un contacto extendido al conjunto de las consejerías. Somos el gobierno del diálogo y lo ejercemos claramente.

Gestión

¿Gobernar con mayoría absoluta y con una oposición que a veces parece desnortada en este primer periodo de legislatura puede haberles relajado?

Hemos buscado constantemente acuerdos con la oposición. No buscamos el conflicto ni la batalla permanente. El Gobierno asume que el papel de la oposición puede ser constructivo, y por eso tendemos la mano. Mantenemos diálogo abierto con todos los grupos de la oposición, aceptamos enmiendas a los presupuestos -cuando nosotros estábamos en la oposición jamás nos aceptaron ninguna- y aprobamos algunas de sus propuestas en el Parlamento. Eso es indiscutible, los datos están ahí.

Le preguntaba también si está habiendo cierta relajación en el Gobierno por la cómoda situación política.

Yo creo que, por el contrario, lo que ha ocurrido es que el Gobierno está demostrando que hay otra manera de gobernar con mayoría, que es a través del diálogo, la moderación y los consensos. Hoy los ciudadanos nos piden que acordemos y que sumemos esfuerzos. Pero lógicamente para llegar a un acuerdo tienen que querer los dos. Nosotros vamos a seguir intentándolo. No existe tiempo para el relax, somos un gobierno proactivo, un gobierno que toma la iniciativa política y que tiene iniciativa económica, haga lo que haga la oposición. Los gobiernos tienen que resolver problemas. Somos el gobierno de las buenas noticias y somos el gobierno del diálogo y de la reforma, el gobierno de la moderación. Acabamos de cumplir cinco años y el resultado es que Andalucía ha avanzado claramente respecto a la etapa anterior de gobiernos socialista.

Contexto nacional

¿Cree que Andalucía puede perder inversiones y oportunidades por la situación política nacional, o por el contrario ésta la sitúa como referente de estabilidad?

El contexto nacional es negativo por dos cosas; uno porque tenemos el presidente más anti andaluz de la Historia. Sánchez no sólo es el peor presidente de etapa denmocrática, es el más anti andaluz. Todos los días está poniendo zancadillas al futuro de Andalucía, nos recurren todas las iniciativas. Tal es la obsesión que recurren hasta artículos de leyes que se aprobaron hace 20 años, durante la etapa socialista. Y dos, hoy el costo de oportunidad de Sánchez es muy alto para toda España, pero especialmente para Andalucía porque somos la comunidad autónoma peor financiada del conjunto de España, a la que más se nos perjudica con la baja ejecución de inversiones previstas, a diferencia de Cataluña donde sí se ejecutan las inversiones, y la que ha sido más maltratada en el reparto de fondos europeos. El ruido general existe y es negativo del punto de vista de la inseguridad, de las inversiones … pero lo más grave es el maltrato diario al que nos vemos sometidos por el gobierno de Sánchez. Por eso nosotros lo que tenemos decidido es la vía andaluza, la vía del diálogo, la moderación y la reforma. Estamos cambiando Andalucía a pesar de las zancadillas del Gobierno de Sánchez a esta tierra.

El PSOE ha pactado con Junts medidas para favorecer el retorno de empresas que salieron de Cataluña. ¿Qué tiene que decir el Gobierno andaluz a las que eligieron precisamente Andalucía como nueva sede?

Una gran parte de las medidas que está planteando el gobierno de Sánchez suponen una ruptura constitucional, una ruptura de los principios de solidaridad entre territorios o la igualdad de oportunidades. Con independencia de barbaridades jurídicas como incluir en la amnistía delitos de terrorismo, lo cual ya supera todas las líneas rojas inimaginables. Pero volviendo a al principio de igualdad de oportunidades lo gravísimo es que Sánchez haya recuperado o provocado el enfrentamiento entre comunidades autónomas que se había cerrado hace prácticamente 35 años, y que de nuevo quiera que existan comunidades autónomas de primera, de segunda y de tercera; que se otorguen privilegios como al País Vasco en el que la dependencia se financia por el Estado al 50% cuando para nosotros no llega al 20%; o el dinero que le van a dar para Cercanías a Cataluña; o la quita del 20% de la deuda monstruosa que tiene Cataluña en detrimento de los que sí gestionamos bien, de las que no tenemos prácticamente deuda. Esta ruptura del principio de igualdad de oportunidades es de una gravedad extrema, y hace estallar todas las costuras de la Constitución. Sánchez es un presidente sin escrúpulos.

Simplificación

¿Cuándo saldrá el nuevo decreto de simplificación administrativa? ¿Puede adelantar alguna de las medidas concretas que incorporará?

Lo previsto es que esté en cuestión de días. Pero no estamos ante un decreto de simplificación. Estamos ante un paquete global. La simplificación administrativa va mucho más allá de un decreto, es un conjunto de medidas integral que afecta a todas las consejerías del gobierno. Va a ser la mayor revolución administrativa que se ha acometido jamás en cualquier administración. Andalucía tiene que convertirse en la comunidad más segura y donde es más fácil y ágil invertir. Cuando llegamos al Gobierno Andalucía era la comunidad autónoma donde más impuestos se pagaban, y hoy somos la segunda donde menos impuestos se pagan. Ahora queremos ser el mejor lugar no solo para vivir sino para invertir, y para eso vamos a poner en marcha reformas importantes como las de las delegaciones territoriales, que no se han adaptado en 20 años, una apuesta muy potente por la digitalización y la automatización de procesos, una reducción radical de procedimientos y trámites. Y también decenas y decenas de normas que se van a cambiar para mejorar la eficacia de la actuación de la administración con los ciudadanos, con las empresas, y también para mejorar el funcionamiento de la propia Administración.

¿Será necesario mucho tiempo para que lo que se apruebe desde el Gobierno tenga efectos reales?

Las reformas principales entrarán en vigor inmediatamente cuando se apruebe el decreto ley. Lógicamente luego hay un paquete de reformas dentro de la administración y de procedimientos ya con otro rango normativo (órdenes, normas, plane, reglamentos …).

¿Es ahora mismo la agilización y simplificación de la burocracia son la principal arma para atraer inversores, por encima incluso de las limitadas posibilidades fiscales de las CCAA?

La simplificación administrativa, la facilidad y la agilidad en la tramitación es una gran ventaja competitiva. Ya se han acometido tres decretos que cambiaron 400 procedimientos y que han tenido efectos muy importantes. Ese es el primer pilar de las transformación que se está produciendo en Andalucía. El segundo es la digitalización. Un dato: en tres años hemos crecido 10 puntos el índice de madurez digital de las empresas andaluzas, y superamos la media europea. Hemos iniciado un proceso de revolución digital también en la administración. Andalucía es hoy locomotora de la transformación digital. ¿Quién podía decir hace cinco años que la economía digital iba a ser uno de los pilares económicos más importantes de Andalucía? Otro pilar es la unificación de todos los instrumentos financieros de apoyo a las empresas a través de Trade. Y otro pilar ha sido la Unidad Aceleradora de Proyectos, con más de 120 iniciativas impulsadas, 47.000 empleos y un montante de inversión movilizado impresionante. Pero lo más importante es la credibilidad y la seguridad que ofrecemos hoy a las empresas. La Unidad de Proyectos ha sido una avanzadilla de cómo funcionamos, un ejemplo que está siendo imitado en otras comunidades y administraciones. La clave es no hacer perder un minuto innecesariamente a ningún proyecto empresarial de carácter estratégico y eso es muy valorado. Por tanto tenemos, aparte de muchas otras ventajas competitivas, cuatro bases muy sólidas que ofrecer a los inversores y a los creadores de empleo en España y en el mundo. No se van a perder inversiones, como ha ocurrido históricamente, por lo proceloso de los trámites, por los largos plazos: eso se ha acabado. En Andalucía tenemos credibilidad. Y a esa credibilidad y seguridad unimos que además somos una comunidad autónoma que aprueba sus presupuestos en tiempo y forma, a diferencia de lo que ocurre en otros sitios.

Digitalización

En los últimos años el Gobierno andaluz ha puesto en primer plano la eficacia en la gestión. ¿Se ha relajado esa eficacia? ¿Qué está fallando en la tramitación de algunas ayudas, como el bono joven para el alquiler?

Acabamos de sacar el bono digital y hemos tardado 17 días. Y las ayudas para compensar a las empresas por el sobrecoste energético se tramitaron en 39 días. El problema del bono de alquiler viene por un modelo impuesto por el gobierno de la nación mal planificado, mal diseñado y que prácticamente hacía inviable la digitalización de los procedimientos. Estamos demostrando que cuando nosotros decidimos y gestionamos lo hacemos a 17 y 39 días. Pero si es algo que nos viene impuesto, en unas condiciones inviables para automatizar, y no se nos apoya con el personal suficiente para no bloquear la administración … Lo que planteo es que no hay ninguna relajación sobre el bono alquiler, lo que ha habido es una un mal diseño, un mal modelo que se nos ha impuesto a las comunidades autónomas. De aquí al 2030 Andalucía se va a gestionar de un modo completamente digitalizado, por lo tanto los plazos y los procedimientos se van a reducir de manera importante.

¿Está asumiendo la administración andaluza a la velocidad adecuada el cambio hacia la digitalización de sus procedimientos de cara a ese objetivo?

No nos limitamos a no perder el tren, sino que estamos siendo locomotora de España en transformación digital, y ya le he dado algunos datos al respecto. Hasta 2027 hemos creado en tiempo récord un plan de capacitación digital que tiene 187 millones de euros. También en tiempo récord hemos creado ya el 51% de los centros Vuela: en cada pueblo, en cada rincón de Andalucía existe un servicio tecnológico avanzado para prestar servicio a la ciudadanía y ofrecer servicios como telemedicina, servicios judiciales, servicios financieros, servicios educativos, capacitación digital, asesoramiento a empresas coworking. En un año hemos hecho el 51% de los centros que estaban previsto hacer en tres años, con 22,5 millones de euros. Hemos creado el Centro de Ciberseguridad, único en España, y hemos lanzado una estrategia de ciberseguridad. Los procedimientos automatizados están ya prácticamente generalizados, y en este momento estamos trabajando en torno a 40 proyectos. En los próximos años todos los procedimientos serán digitalizados, y para eso también hay que poner en marcha estrategias de capacitación digital. Vamos a poner en marcha una red de asistencia integral para la ciudadanía, una red asistencial para trámites como los del teléfono 012, pero por videollamada y en remoto, de forma que un agente tutele y ayude a cualquier persona en trámites administrativos, un servicio que también se presta en centros Vuela por los agentes de innovación que están allí. Además de la estrategia de administración digital, tenemos la implantación del puesto de trabajo digital. Todo eso es una adaptación fundamental de la Junta de Andalucía que forma parte de la revolución que también tiene que ver con la simplificación administrativa.

Su consejería ha apostado fuerte por la ciberseguridad. ¿Puede ser este sector un motor económico para la comunidad?

El centro de ciberseguridad que hemos creado en Málaga no es sólo para la administración. Es para para todos los andaluces. Trabajamos con pequeñas empresas, con autónomos, con las universidades, con los puertos, con diputaciones … La ciberseguridad es un reto global, y como gobierno es una responsabilidad que Andalucía haya cogido la bandera y el liderazgo en esta materia para ofrecer servicios tanto al sector privado como a las administraciones públicas o a los ciudadanos. Más economía digital es más riesgo y por tanto más necesidad de seguridad. Ya se han invertido 36 millones de euros en este campo. Ahora vamos a celebrar el tercer Congreso Internacional de ciberseguridad, donde Málaga y Andalucía se convierten en referente. También hemos puesto en marcha iniciativas como el ciber escudo andaluz, una experiencia pionera, que estamos haciendo con la Universidad y con el Estado. Todo eso unido a la inteligencia artificial donde ya aplicamos 46 casos prácticos en diferentes áreas de gestión, forma parte de la de la revolución digital en la que Andalucía está inmersa . Avanzamos en campos como la computación cuántica, pero con la máxima seguridad