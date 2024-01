El sistema para devolver un producto de ecommerce en menos de dos minutos

Comprar online en cualquier plataforma o en el propio ecommerce de una tienda, negocio o empresa es cada vez más habitual. Y también lo es tener que hacer una devolución porque la talla no es la que se pensaba, el color no es el adecuado, el regalo no es el que se quería… Puede ser cualquier motivo y son situaciones muy comunes que forman parte del mercado de ventas online que suma 1.5 trillones de euros a nivel mundial. Y de esta cantidad alrededor del 30% se corresponde con devoluciones, es decir, en torno al medio trillón de euros en concepto de objetos devueltos.

Hacer la devolución no siempre es fácil porque no se está en casa, no se puede ir a dejar el artículo, se tarda en recibir el importe durante bastante tiempo o es farragoso en la página web en la que hay que formalizar la devolución. Nuevas soluciones están apareciendo en el mercado con el fin de agilizar todo este proceso, además de hacerlo más fácil y también más sostenible.

Es el caso de la solución de la startup Rever con la que es posible hacer la devolución de un producto de ecommerce en menos de dos minutos, de forma 100% digital y desde el propio móvil de la persona.

Esta solución tecnológica se basa en un software y en la automatización de procesos, además de incorporar un componente financiero para que la operativa de reembolso sea automática. "Con esta tecnología, se puede hacer el reembolso inmediato", afirma Oriol Hernández, CEO de Rever, a elEconomista

Con un algoritmo se detectan las operaciones de fraude

No obstante, la empresa o el ecommerce tiene varias opciones para hacer la devolución del importe económico pagado por el producto. "Es una decisión que toman ellos. Se puede hacer de forma inmediata, al recoger el paquete o bien cuando ya se ha registrado y supervisado el producto para comprobar que está OK", añade.

Este sistema cuenta además con un algoritmo para la detección del fraude. "No todo el mundo puede ser elegible para un reembolso automático. Todo depende de la información que se tenga del cliente" y de la operación realizada. Además, logra reducir los reembolsos hasta en un 45% a través de soluciones personalizadas que incentivan alternativas como tarjetas regalo o cambios de producto, aparte de optimizar el flujo operacional y los costes.

La solución tecnológica también se basa en un tercer eje relacionado con la logística. "Hacemos las etiquetas", de manera que el proceso es más ágil y sencillo. Con este sistema no se hace el transporte, pero sí hay establecidas alianzas estratégicas y acuerdos con operadores logísticos para que se realice todo este proceso sin problemas.

Empresas de Aragón del sector de la moda y complementos ya están utilizando esta solución

Esta tecnología permite reducir los costes logísticos tanto a nivel nacional como internacional, aparte de acelerar los tiempos de tránsito del inventario para una reventa más rápida. También se realiza una gestión aduanera experta y un control en tiempo real de las devoluciones. Con la solución In-Transit Analytics se gana en eficiencia y control en el ecommerce al minimizar el tiempo que los productos devueltos están fuera de stock, facilitando una reposición más rápida.

Este sistema está ya utilizándose en la comunidad aragonesa en empresas como Cool Pack y Elisa Muresan, de forma directa, aunque también hay otras compañías de otras autonomías que lo emplean para sus ventas y devoluciones en Aragón.

La tecnología de Rever permite hacer una devolución en un ecommerce en menos de dos minutos.

"Trabajamos con más de 250 marcas de España, Portugal e Italia, pero venden en todo el mundo. Hacemos devoluciones en más de 60 países de media", añade el fundador de Rever, que comenzó su actividad en febrero de 2022 en Barcelona y que ya emplea a 40 personas. Entre sus clientes figuran Maison Hotel, Twojeys y Hannun.

En Aragón, se está utilizando principalmente en verticales de moda y complementos, pero se puede utilizar en cualquier tipo de ecommerce como, por ejemplo, electrónica o mobiliario, entre otras cosas.

El siguiente paso es que esta tecnología no solo se aplique a productos físicos, sino también a servicios como, por ejemplo, cancelaciones de hoteles, vuelos… "Ya hay marcas de experiencias o gestión de deportes que están interesadas". Otras próximas acciones son avanzar en dar el salto para nueva vertical que vaya más allá de las devoluciones para ser una infraestructura de comercio electrónico. La internacionalización forma parte a su vez del plan estratégico para abrir más mercados en Europa. De momento, ya se está en Francia y Portugal.

La solución no solo es rápida y sostenible, sino que también mejora la experiencia de cliente final al agilizar todo el proceso de devolución. Para las empresas, tiene aún más ventajas, ya que mejora su gestión interna, lo que es realmente clave en procesos de devoluciones, explica el CEO de Rever, que fue la única startup en entrar en YCombinator en 2022. En su primer año de vida cerro una segunda ronda de financiación de 7,5 millones de euros.