Ribera deja la puerta abierta al trasvase del agua del Ebro a Cataluña que rechaza Aragón

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reconocido, respecto a la posibilidad de autorizar un mini-trasvase del Ebro a Cataluña, que "no es descartable que, en situaciones de emergencia, haya que tomar medidas extraordinarias, por supuesto". Unas declaraciones que no han gustado en Aragón, comunidad en la que ven con preocupación que se ceda ante la presión de Cataluña y los pactos de gobernabilidad alcanzados con los independentistas.

Ribera ha hecho estas declaraciones en Murcia durante la firma del protocolo de colaboración sobre la creación y regulación de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor y al ser preguntada por si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) valora la posibilidad de un mini-trasvase del Ebro.

Ribera ha señalado que algo que ella ha venido reiterando desde que forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez, en 2018, es que "uno de los problemas más importantes que afronta este país" es "el impacto que tiene el cambio climático en la disponibilidad de agua" porque "la tendencia visible y clara" desde "hace décadas" es una "reducción muy importante de agua disponible".

Además, ha señalado que la presencia de fenómenos meteorológicos extremos "nos coloca en una realidad enormemente dramática que también conocen bien en esta Región", en alusión a Murcia.

"Es decir, a lo mejor llueve una cantidad aproximada en un determinado año, pero si esa cantidad se concentra en muy pocos días, no nos sirve de nada con respecto al agua que de verdad se puede retener y con respecto al impacto que esas lluvias torrenciales pueden tener, que es enormemente desastroso para el tejido económico, para las infraestructuras y para la sociedad en su conjunto", ha apostillado.

Por tanto, ha remarcado que la cuestión del agua es "capital" para un país como España y la integración de los escenarios de cambio climático en la planificación hídrica ha sido algo "absolutamente importante en nuestro caso".

No obstante, ha considerado que también hay una "lección adicional muy relevante" y es que "debemos ser extraordinariamente cuidadosos cuando activamos disputas políticas y territoriales en torno al agua".

A este respecto, ha asegurado que el MITECO va a estar "siempre disponible para ayudar en materia de agua en relación con cualquier comunidad autónoma y con cualquier comunidad local". Ha puesto como ejemplo de ello el caso de Los Pedroches, en la sierra norte de Córdoba, la semana pasada; o los episodios de sequía del año 2022 y 2023, "tomando decisiones y medidas en un momento temprano, en primavera, antes de que la cosa se complicara más".

"También lo saben perfectamente tanto el gobierno de la Generalitat de Cataluña como la Junta de Andalucía, que son las dos comunidades autónomas que, en este momento, tienen una situación más delicada de disponibilidad de agua, incluso en relación con cuencas interautonómicas", ha añadido.

Medidas de emergencia

Respecto a las medidas concretas que se van a habilitar en un momento de "emergencia", Ribera ha puntualizado que "dependen del momento en el que se materialice ese momento de emergencia". "Nuestra convicción es que lo mejor es que se anticipen esas decisiones", ha apostillado.

Así, se plantea "cuánta agua adicional se puede aportar, agua no convencional gracias a la reutilización, a la desalación y eficiencia".

"Y aquí, en esta Región, también lo saben porque ha habido esfuerzos a lo largo de los años para impulsar la eficiencia en el consumo del agua, pero no es descartable que en situaciones de emergencia haya que tomar medidas extraordinarias de emergencia, por supuesto", ha zanjado.

Dicho esto, la ministra ha reconocido que "todo el mundo conoce que, precisamente, aplicando esos criterios, nuestra convicción es ser cuidadosos en relación con las grandes cuencas hidrográficas del país, no solo con la del Ebro, sino también con el Tajo, con el Guadiana o con el Guadalquivir".

Asimismo, ha apostado por "interiorizar" en estas cuencas para garantizar que no solamente haya agua hoy, sino también mañana y pasado mañana". "Por tanto, hemos incorporado esos escenarios respetando el conjunto de la legislación europea, las sentencias que nos condenaban precisamente por los planes hidrológicos anteriores, pero garantizando plenamente la cobertura de las necesidades de agua en todo el territorio", ha zanjado.

A pesar de ello, ha señalado que "la manera en la que lo entendemos los distintos territorios no coincide necesariamente con la manera con la que lo entienden otros territorios o con la manera que, desde el Estado, hemos creído que era importante de cara a garantizar el interés general".

Así que ha reconocido que "no es descartable que siga habiendo discrepancias" pero ha asegurado que intentará que se resuelvan "con la mayor transparencia y la mayor garantía para todos los usuarios".

Reacciones en Aragón

Las reacciones a las palabras de Teresa Ribera no se han hecho esperar en la comunidad aragonesa. El vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha señalado que, "para el PSOE, Aragón no vale nada y están dispuestos a entregarse al independentismo catalán".

Nolasco ha señalado que "vaya cuajo tiene la ministra; ayer fue incapaz de decirme nada --en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico-- y ahora aparece diciendo que no descarta tomar esta decisión". A juicio de Alejandro Nolasco, "está claro que lo tienen pactado PSOE y Junts".

Además, Nolasco ha calificado de "cacicada" un posible trasvase del Priorat y ha catalogado como "inconcebible e inadmisible" que "mientras Aragón tiene pendientes de dotar de regadío 50.000 hectáreas, se esté planteando una nueva cesión al independentismo catalán". Ha enfatizado en "proteger todos los recursos hídricos de Aragón".

"Defenderemos siempre la reserva hídrica de Aragón, no estamos de acuerdo con un trasvase que se lleve al agua para regar unos viñedos en Tarragona. La apuesta decidida de este departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación es el agua. Buscamos la formula público-privada para cubrir las necesidades de riego de los aragoneses. En Aragón, tenemos un 52% de regulación y tan sólo cubrimos el 42% del territorio. Existen muchas zonas que están pendientes de riego y tenemos que defender las legítimas aspiraciones de Monegros, Bardenas, Castilroy o la margen derecha del Ebro", ha afirmado Ángel Samper, consejero de Agricultura.

Samper ha recalcado también el esfuerzo de los agricultores aragoneses por reducir la huella hídrica. "El espíritu de solidaridad tiene que estar siempre presente, pero no se puede vestir a un santo para desvestir a otro. Sobre todo cuando la comunidad que se quiere llevar el agua es a la que más se le está revistiendo por parte del Gobierno Central", ha concluido.

En el día de hoy también se ha vuelto a pronunciar el presidente aragonés, Jorge Azcón, quien ha mostrado su temor a que se ceda ante el trasvase del Ebro, aparte de incidir en que sería "buenísimo" el mayor consenso posible en defender Aragón en todo" en referencia a la propuesta realizada ayer de hacer un frente común contra el trasvase.

Por su parte, el expresidente aragonés Javier Lambán ha afirmado que "el PSOE de Aragón se opondrá radicalmente a cualquier intento de trasvase del Ebro", "esté pactado o no esté pactado, "forme parte de acuerdos o no forme parte de acuerdos" y "en cualquier circunstancia". No obstante, ha reconocido que tiene que "estudiar con detenimiento" la propuesta de la Generalitat de Cataluña y que las informaciones que tiene al respecto no son "lo suficientemente sólidas".

Relacionados Aragón rechaza el trasvase de agua del Ebro a Cataluña