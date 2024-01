La exdircom de Bankia culpa a Rato: "fue el quién me llamó para decirme que sería Publicis"

La exdirectora de Comunicación de Bankia, Pilar Trucios, ha testificado esta mañana que "el propio Rato me llamó por teléfono para decirme que la empresa elegida sería Publicis, cuando mi equipo quería que fuera Remo". Esto se contracide con las declaraciones de esta misma semana del exsecretario general del consejo de administración de Bankia, Miguel Crespo, y el exdirector de Medios de Bankia, Pedro Enrique Vázquez, que defendieron a Rato y negaron que tuviera ninguna relación con los contratos de publicidad con Zenith y Publicis.

Respecto al proceso de contratación de Publicis y Zenith, Trucios ha asegurado que cuando ella se incorporó a la empresa, el concurso ya se había realizado, pero faltaba comunicar quién era la agencia de publicidad elegida. "Pedí una valoración a Silvia Bajo y a Sebastián Ruíz. De hecho, estuve discutiendo y analizando el contrato. Ellos preferían a Remo, una agencia más pequeña, yo no había estado durante el proceso y no tenía un criterio, así que me guie por lo que dijo mi equipo. Pero es cierto que otra parte, Alberto Portuondo y Teresa Arellanos entre ellos, pedían que fuera Publicis. Yo intente que mi equipo eligiera a la empresa, ya que iban a trabajar conjuntamente; sin embargo, el propio Rato me llamó por teléfono para decirme que la empresa elegida sería Publicis", sentencia Trucios

Ante la pregunta de si esto no le pareció raro, Trucios ha contestado que "Remo era la agencia de referencia de Bancaja y este era uno de los motivos por los que se pedía que fuera Publicis, por eso cuando el presidente me lo dijo no lo puse en duda. También, es cierto que Publicis era una empresa más grande y con más renombre".

También ha declarado la exdirectora general adjunta de Comunicación en Bankia, Francisca Astilleros, quien ha asegurado que "prefería trabajar con más agencias para que compitieran entre ellas y hubiera un mejor resultado. Cuando me obligan a trabajar con Publicis. Veo que va a dejar de tener un director creativo y es cuando me pongo a investigar y desconfio". Astilleros ha señalado a José Manuel Fernández Norniella, exconsejero de Bankia, como la persona que permitió que Portuondo puediera elegir a las agencias de publicidad y medios.

Portuondo y Rato

Uno de los temas que se han tratado durante la jornada de hoy ha sido la relación de Rodrigo Rato y Alberto Portuondo. "No sé qué relación tenía Rato con Portuondo; pero este último siempre decía: el presidente dice, el presidente piensa, ... Y había que hacer lo que Portuondo dijera porque si no te echaban de la compañía, como hicieron conmigo. Se me dijo que el motivo era que no podía contar conmigo, porque no podía contar con todo el mundo", ha comentado Astilleros.

Un mensaje contrario ha dado Trucios que ha explciado que nunca vió "a Portuondo hablar con Rato, pero si con Teresa Arellano. Tampoco sé a quién reportaba Portuondo. Además, en varias ocasiones le pregunte que de qué conocía a Rato, pero nunca me contesto, así que yo deduje que no se conocían directamente".