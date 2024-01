Dos exdirectivos de Bankia exculpan a Rato por los contratos de publicidad con Zenith y Publicis

El juicio conocido como 'caso Rato' continua. En la sensión de hoy, le ha tocado declarar al exsecretario general del consejo de administración de Bankia, Miguel Crespo, y al exdirector de Medios de Bankia, Pedro Enrique Vázquez.

Crespo ha alegado que Rodrigo Rato, el por entonces presidente de la entidad bancaria, nunca le dio "indicación alguna sobre quién debía firmar los contratos", ya que, según ha destacado Crespo, el encargado de aprobar los contratos era el comité de medios. Aunque el exsecretario general de Bankia ha señalado en repetidas ocasiones que: "no recuerdo como pasó, pero si conozco el proceso".

Enrique Vázquez, en su turno de declaración si que ha reconocido que era el consejo (o la comisión ejecutiva) quien tenía la capacidad para decidir que compañías de publicidad se contrataban, pues el valor de estos era superior a los 15 millones de euros. No obstante, asegura que "no me consta en el caso de Bankia de que la decisión viniera del primer ejecutivo, pero si que la propuesta la hace el área de Comunicación y Marca".

Además, ha resaltado que era lógico que se contratara a ambas firmas de publicidad, "eran parte del mismo grupo empresarial. Publicis hace la campaña, la parte de honorarios, y Zenith compra anuncios en los medios de comunicación".

Un jucio largo

El jucio comenzó ayer y está previsto que se alarge hasta finales de mayo. Durante estos meses, la Audiencia Provincial de Madrid tendrá que resolver el presunto cambio de comisiones y tras las licitaciones de contratos de publicidad a las empresas Zenith y Publicis. Dichas comisiones tendrían un valor de más de dos millones de euros y Rato habría percibido cerca de 835.000 euros a través de su sociedad Kradonara 2001.