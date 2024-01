Jenaro García (Gowex): "Gotham se reserva varias cartas en la manga contra Grifols"

Jenaro García, fundador y exCEO de Gowex, no sospechaba ayer por la mañana que su nombre -y el de su compañía- aparecería en decenas de informaciones relacionadas con Grifols. La espoleta la activó Gotham City Research, la firma de análisis que hundió a la empresa de WiFi gratuito y que ayer dejó tiritando a la multinacional catalana, con una pérdida en el mercado de casi 2.230 millones de euros. En ambos casos, la sentencia de fondo bajista fue idéntica: el valor es de cero euros.

Antes de nada, ¿cómo va su asunto judicial? ¿Cuál es su estado?

Este año 2024 se cumplen los 10 años de mi confesión y el asunto está bastante parado. Tras cerrarse la instrucción, la Audiencia Nacional detectó problemas con la instrucción y lo volvió a la anterior fase. Actualmente no parecen existir novedades. Si hubiese finalizado el proceso, dado que era sencillo una vez aceptados los hechos por mi parte, la fiscalía podía haber ayudado a devolver el dinero que entregué a los accionistas y el mercado habría aprendido una lección de cómo evitar nuevos Gowex o en este caso Grifols. He intentado ayudar y prueba de ello son mis peticiones de ingreso en prisión y la colaboración con la justicia.

El ataque de Gotham seguro que le trae pésimos recuerdos de aquel verano de 2014, ¿qué paralelismos existen entre Gowex y Grifols?

Para mi todas las experiencias en esta vida, incluso mucho peores, me hacen crecer y salir adelante. Ahora pienso en los accionistas, como les sucedió en Gowex, los de Grifols estarán sufriendo y mucho. Mirarán a la CNMV y se preguntarán por qué no han suspendido la acción para permitir al consejo de Grifols preparar adecuadamente sus respuestas. Pienso también en los accionistas de SES Imagotag y que la AMF, la autoridad gala de supervisión similar a la CNMV suspendió la cotización de SES cuando fue atacada por Gotham. En cuanto a las similitudes entre Grifols y Gowex, son muchas, como las diferencias. Entre las similitudes, tenemos que Gotham ha atacado a Grifols tras una escalada muy reciente en la capitalización. En el caso de Grifols han sido 8.000 millones de euros. Si bien el precio era sólo un 87%, aunque en Gowex fue superior al 1.000%, pero en términos de capitalización de Mercado, son millardos. Un corto necesita tener una expectativa de beneficio bruta importante. Por otro lado, Grifols es una compañía que está seguida por el mercado y la mayoría de analistas son positivos, como sucedía con Gowex, de esa manera cuando sale el informe, quedan pocos analistas que puedan cambiar de negativo a positivo en su previsión de futuro. Gotham sabe por Gowex que la CNMV no suspende a diferencia de AMF en Francia y eso le permite jugar, manipulando el mercado más que en Francia, donde la suspensión benefició a SES. También es posible que Grifols haya recibido información de la competencia para tratar de hundir a la empresa. Estamos hablando que el crecimiento de la sanitaria, había sido muy importante y las perjudicadas en muchos casos empresas estadounidenses, podrían haber trabajado en pos de descubrir estas debilidades, como sucedió con Gowex.

Dada su experiencia, ¿qué recomendaría al CEO de Grifols?

Yo siempre recomiendo no vender acciones, ni antes ni después del informe. Dado que eso será utilizado por Gotham para tratar de demostrar la falta de confianza del consejo. Es más, recomiendo comprar y comprar todo lo que se pueda, incluso apalancados, dado que eso galvaniza su posición en favor de la empresa. Puede ocurrir, como en mi caso que yo compraba a pesar de la caída y jamás Gotham pudo decir que yo hubiese vendido aunque ellos me trasladaran que se fuese a producir el ataque. Sin duda, ahora tienen que ir con toda la fuerza posible, porque Gotham se reserva cartas en la manga.

¿Podemos creernos a Gotham?

Gotham tiene credibilidad como todos los cortos y todos los analistas. Ellos tienen interés de que baje y los analistas que van positivos en Grifols de que suba. Hay 20 positivos y sólo uno contrario. Los positivos, seguro que son de las entidades financieras y grandes fondos que tienen posiciones en Grifols. Gotham como corto que es, mezcla y mezclará cosas ciertas, como ha reconocido ya Grifols en su informe con información sesgada e interpretada con un punto de vista muy negativo. Gotham hará hincapié en desacreditar al núcleo duro. Esto suscita una duda sobre la CNMV que no suspende y que, ante datos que Gotham interpreta como negativos, me refiero a cómo ha recogido en sus cuentas las participaciones entre Grifols y Scranton que se han dado por públicas en el comunicado de Grifols.

¿Cómo se mueve Gotham?

Gotham está actuando de forma similar a como hizo con Gowex. Por un lado sube el precio de la acción a unos niveles que le permitan iniciar una posición corta con amplio recorrido. Si Gotham ha hecho sus posiciones cortas a niveles previos a máximos, la caída le ha reportado ya un beneficio extraordinario. De hecho, la parte que se ha producido tras la emisión del informe es la recompra de títulos de Grifols que se ha producido hoy (por ayer) desde los mínimos. Con lo que Gotham, probablemente ahora ya no tiene cortos. El siguiente paso es que los precios se recuperen, como ya han venido sucediendo y ahí, vuelve Gotham a entrar corto en el título, en espera de su segunda parte del informe. Otro tema destacable es que Gotham actúa ayudado por muchos y es una entidad difícil de perseguir porque es seudo etérea. Sólo hay un personaje, Daniel Yu, el cual parece que ha estado en prisión en Nueva Jersey (EEUU).

¿Qué responsabilidad tiene el auditor, KPMG?

Según Grifols las aseveraciones de Gotham están contenidas en los informes de auditoría, por lo tanto la responsabilidad sería de la CNMV, de los analistas y de BME. El auditor no ha hecho más que reflejar las cuentas, al contrario que en Gowex.

¿La CNMV podría haber evitado daños mayores a Grifols?

Sin duda, se ha demostrado que dar un tiempo (con la suspensión) ayuda al managment a preparar la respuesta más contundente posible, como fue el caso de SES Imagotag.

El valor de Grifols comenzó a amortiguar la caída inicial tras la respuesta de la compañía sobre las informaciones falsas de Gotham ¿Qué va a pasar ahora?

Si lo supiera lo que va a pasar con el precio y tuviera dinero, que no tengo, estaría invirtiendo.

Volviendo a su situación judicial. Hace casi cinco años, la fiscalía Anticorrupción solicitó para usted una pena de 18 años de cárcel. ¿Cuándo espera entrar en prisión?

Entraré en prisión cuando exista sentencia. He pedido en repetidas ocasiones ingresar en estos 10 años y ahora, considero que la justicia es la que tiene que actuar, pues tiene todo lo necesario desde hace casi 6 años en que se iba a haber cerrado la instrucción. La fiscalía podría haber cerrado este asunto con mi ingreso en prisión y la devolución a los accionistas del dinero.